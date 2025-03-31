金控壯大投信 進入戰國時代…公股金控投信也有合併構想

金控壯大投信版圖進入戰國時代，玉山金（2884）近期併購保德信投信後，台新金未來在與新光金合併後，三年內要擠進台灣前三大投信。公股金控投信也有合併構想。玉山金董事長黃男州指出，主動式ETF對投信會是另外一條路，且資產管理規模愈來愈大，以後超過千億美元資產規模會冒出，將是投信2.0時代。

各金控看準政府打造亞洲資產管理中心政策明確，相關商機達10兆元，且近五年國內投信年複合成長率高達19.4％。據金管會統計，截至2月底，金融業資產管理規模達34兆餘元，其中，投信投顧業管理資產總規模達13.4兆元，較去年同期增加2.9兆。

過去投信辛苦之處是處處仰賴銀行銷售，顧客也掌握在銀行手上，黃男州指出，被動式ETF出現扭轉這樣的局面，因ETF掛牌上市後投資人即可直接買進，他觀察被動式ETF已經改變台灣投信的生態，主動式ETF又會再一次改變。

黃男州表示，主動式ETF在美國2008年問世迄今十餘年而已，對投信是另外一條路，其實資產管理公司是一個很大的產業，完整證券版圖應包括投信及期貨，未來投信經營得好的會愈來愈厲害，資產管理規模愈來愈大，以後超過千億美元資產規模會出來，屆時投信2.0又來了，台灣要成為亞洲資產管理中心就是要有這樣的選手，走到亞洲才談得上話，有能力邀請高資產顧客來台。

合庫金總經理蘇佐政曾任投信子公司總經理，當時一年內將投信轉虧為盈，他亦認為投信產業朝M型化發展趨勢，小者愈來愈辛苦。合庫投信最近進行系統優化提高作業效率，並督促績效提升，3月募集一檔核心趨勢多重資產基金，希望給予較大目標，未來朝穩健發展逐步壯大。

目前公股金控旗下投信規模皆小，規模最大的第一金投信稅後純益1.48億元，也僅占金控獲利0.58%。據了解，除華南永昌無合併意願外，公股圈多認為透過合併才有提升競爭力的機會。華南永昌更將發行台灣優選50 ETF，這也是華南金集團第一檔ETF。

新光金董事長魏寶生也看好這波金管會的壯大發展計劃，加上新光金適逢合併契機，未來與台新投信合併後預計三年內要擠進台灣前三大。此外，凱基金今年目標為全集團支持凱基投信基金銷售，推升資產規模增長。