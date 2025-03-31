台幣4月波動 32.8~33.2

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

外資今年狂匯出，新台幣匯率上周五（28日）盤中最低跌至33.198元、逾九年新低，銀行業表示，隨本周美國總統川普將公布對等關稅，台幣走勢將更趨明朗，不過預料4月將以33元為中心上下震盪，波動區間在32.8至33.2元。

台幣上周五見九年新低後，在投信、出口商與中央銀行聯手拋匯下由貶翻升，終場小升0.6分，收33.097元，終結連四貶。4月即將到來，銀行業者表示，4月2日川普將公布15國徵收對等關稅，屆時新台幣走勢會更加明確。

銀行業者表示，因國際貿易戰的不確定性，亞幣受到相對較大壓力，且4月2日各國將迎來美國政府公布「對等關稅」，雖然美元兌歐元有下滑狀況，但市場普遍認為，亞洲國家在對等關稅施壓下，會受到較大影響，因此近期亞幣都出現趨貶現象，待4月2日政策明朗後，了解究竟衝擊有多大，才能有較明確方向。

銀行業者指出，央行一直很努力避免新台幣匯率劇烈波動，維持其穩定性，但短期內還是較為趨貶的走勢，但若是「對等關稅」雷聲大、雨點小，新台幣有機會收復33元整數大關。

只是業者說，新台幣還有一大關卡，就是匯率操縱國報告，美國財政部上一次發布匯率操縱國名單，是在去年11月間。雖未將任何貿易對手國列入，但台灣被列入觀察名單，因此以目前情勢來看，要讓新台幣明顯大幅回升的條件還不成熟，若有回升，幅度也有限。業者分析，接下來一段時間，新台幣匯率應該會以33元為中心，在32.8至33.2元區間波動。

台幣匯率 新台幣 關稅

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