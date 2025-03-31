聽新聞
0:00 / 0:00

因應川普貿易戰 富豪戶減股加碼基金、債券

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會。 聯合報系資料照
金管會。 聯合報系資料照

金管會統計至今年2月底，12家國銀管理富豪戶總資產（AUM）規模1兆4,852億元中，配置基金、債券兩大商品占比再寫新高。因應川普關稅戰，富豪戶3月投資減股，增持債券型、平衡型、多重資產基金，以「高息存債」、「多元分散」為兩大投資策略。

據金管會統計，2月富豪戶配置基金、債券占比各攀升到15.6%和13.9%，已連二月「攻頂」，惟隨川普政策能見度未明，全球市場波動加劇，富豪戶投資配置緩步移向高息債券、或與金融市場連動低的私募資產為主。

一家承辦富豪戶財管的銀行主管說，3月美國科技、半導體修正大，美債10年期殖利率回到4.2%，估將在4%至4.5%盤整，對滿手海外債的富豪戶來說，評價利益略回升但資本利得空間不大，以領息為主。

3月在川普致力壓低利率、全球市場波動加劇，富豪戶債券端以海外高息投資等級債做「高息存債」，基金面則以平衡型、多重資產做「多元分散」，或以金融市場連動較低的私募資產（如巨災債券、多空策略的低Beta避險基金）為主，降低整體投資組合波動性。

金管會公布今年2月底國銀承做高資產客戶（1億元以上）財管業務。2月底高資產客戶數12,617人，AUM達1兆4,852億元，平均每戶AUM是1.17億元，顯示國銀客群以中小企業主的中實戶居多。

若以成長動能來看，2月AUM月增2.8%是近三年同期低點，年增63.4%連兩個月走低，反映因川普新政不明，讓富豪戶偏保守。

富豪戶資產配置版圖中，2月存款占比連二月維持45.9%的31個月低點，並未大舉轉戰商品端，也反映富豪戶觀望心態。

銀行主管也說，存款占比增減有兩大因素，一是各銀行開發滲透客戶力道，二是市場行情，除非行情大好，即便有降息因素，富豪戶存款占比也不會大舉下降，估會維持一定水位，甚至因新戶進場而微幅走揚。

2月基金、債券占比均增加0.1個百分點到15.6%和13.9%，增幅有限，結構型商品連兩個月維持6.6%，僅保單占比又破底到11.1%，月減0.3個百分點。

另外，國銀富豪戶財管業務競爭白熱化。據金管會2025年2月底以管理資產規模（AUM）排名，一銀AUM是2,381億元續奪冠，中信銀2,230億元列亞軍，第一銀較中信多出151億元，似有站穩富豪財管王地位的氣勢。

債券

延伸閱讀

金管會推金融大回饋計畫 打造亞洲資管中心跨步

開槓桿買債券ETF…月爽領10%債息！網友熱議：高勝率真的無風險？

債券ETF東山再起、債蛙大獲全勝？網2跡象喊「投等債無腦領息」00725B受益人狂增

川普重返白宮 台遭列「骯髒15國」！金管會迎戰：最擔心這兩件事

相關新聞

因應川普貿易戰 富豪戶減股加碼基金、債券

金管會統計至今年2月底，12家國銀管理富豪戶總資產（AUM）規模1兆4,852億元中，配置基金、債券兩大商品占比再寫新高...

宏泰少東林子瑞 任安泰銀董事

安泰銀行求售，傳出凱基金控是潛在買家之一，但安泰銀兩大股東隆力集團、宏泰集團意見分歧，宏泰集團上周也改派法人董事，由宏泰...

中信、台壽偕球星 舉辦永續主題日

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司攜手中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊舉辦「永續99」主題日，中信金控總經理高...

誠信金融論壇4月10日登場 林榮賜：AI打詐 強化安全韌性

詐騙猖獗且手法推陳出新，近年隨著AI應用興起，詐騙集團透過AI偽冒名人影像或聲音等詐騙案件層出不窮，讓打詐不僅要「鬥智」...

台幣4月波動 32.8~33.2

外資今年狂匯出，新台幣匯率上周五（28日）盤中最低跌至33.198元、逾九年新低，銀行業表示，隨本周美國總統川普將公布對...

金控壯大投信進入戰國時代 公股金控投信也有合併構想

金控壯大投信版圖進入戰國時代，玉山金近期併購保德信投信後，台新金未來在與新光金合併後，三年內要擠進台灣前三大投信。公股金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。