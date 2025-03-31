中信、台壽偕球星 舉辦永續主題日

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司攜手中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊舉辦「永續99」主題日，中信金控總經理高麗雪、台灣人壽總經理莊中慶連袂開球，投打擊出象徵永續HOMERUN關鍵球，中信兄弟五名球星更號召球迷讓永續生活成為日常，一起成為永續ＭＶＰ。

中信兄弟卅日大巨蛋主場開幕戰，「永續」成為主題日關鍵字，中信金控、台灣人壽雙總經理連袂開球，兩人球衣背號暗藏諧音梗，「97、99」代表與球迷「就一起，永續久久！」中信金控和台灣人壽獨董、董事們也以行動參與。

高麗雪表示，中信金致力落實「永續金融先行者」使命，不僅自身營運節能減碳，更持續透過議合及資金影響力，協助企業淨零轉型，助攻政府打造永續家園。莊中慶說，台灣人壽與母集團共同力挺運動產業、推廣永續行動，吉祥物台灣阿龍更是永續大使，他引用中信兄弟年度口號「進化」，揪象迷們一起「進化」再「淨化」，實踐淨零綠生活。

中信兄弟隊長王威晨與明星球員江坤宇、曾頌恩、宋晟睿、呂彥青和中信特攻球星李睿麒也化身永續國家隊，拍短片號召球迷讓「自備」成為生活標配。無論是隨手關燈、節約用水、多走路少搭電梯，只要有心，每個地方都是永續主場。而民眾在四月七日前上「台灣人壽讚」粉絲團參加「永續99」活動，完成指定任務有機會獲得限量精美好禮。