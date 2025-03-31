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宏泰少東林子瑞 任安泰銀董事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

安泰銀行求售，傳出凱基金控是潛在買家之一，但安泰銀兩大股東隆力集團、宏泰集團意見分歧，宏泰集團上周也改派法人董事，由宏泰掌門人林鴻南的兒子林子瑞出任，這是宏泰將安泰銀交給隆力經營十二年，首度指派林家的人參加董事會，顯見宏泰集團對接下來的董事會攻防已進入備戰狀態。

林家親友指出，隆力集團前幾年為了配出現金股利繳銀行貸款，不斷出售安泰銀行的不動產，這些宏泰集團時代所留下的「祖產」幾已賣光，林鴻南也隱忍多年，結果祖產賣光了，又為獲利承接高風險的授信導致踩雷。由於隆力急著出場，若併購條件不如預期，林鴻南認為不如雙方談個合理價格，他願意把隆力近六成股分買回。

一旦林鴻南真的決定把安泰銀行接下來自己經營，據了解，他不會出售群益金鼎證券，而是會讓旗下三個金融事業，包括安泰銀行、群益金鼎證券以及宏泰人壽彼此進行更深入的業務策略聯盟的關係。

現金股利 群益

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