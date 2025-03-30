獨／安泰銀董事會攻防前哨...林鴻南兒子親征 宏泰評估接手隆力股權

市場傳出凱基金控擬併安泰銀行，安泰銀的兩大股東隆力集團、宏泰集團意見明顯分歧，宏泰集團更在上周改派法人董事，改由宏泰企業機構總管理處專員林子瑞出任新的代表人。知情人士指出，只掛專員頭銜的林子瑞大有來頭，他是宏泰集團掌門人林鴻南的兒子，也就是宏泰集團的少東。

宏泰集團自從將安泰銀行交給隆力集團經營這12年來，從來沒有派過林家的人參加董事會，這可是破天荒頭一次，顯見宏泰集團對接下來的董事會攻防，已進入備戰狀態，尤其市場傳出凱基金控已向隆力出價並提出普通股、特別股各半的併購架構，看似已有力拚在今年股東會之前過關的態勢，對此宏泰也嚴防隆力在安泰銀董事會提案闖關，掌門人林鴻南更派出長子親上第一線參與董事會，除了在第一時間掌握董事會對此案的討論之外，也顯見對於安泰銀行的經營，林鴻南已不像過去完全交給隆力集團，而是開始監督把關。

一位熟知內情的核心人士指出，包括凱基金控先前把中壽（凱基人壽前身）併進去時，除了特別股還有現金，但這次則完全沒有現金，這也令林鴻南不滿，因此他不僅反對這宗併購案，甚至已在評估是否把12年前交給隆力集團經營的安泰銀行，透過向隆力集團買回全部的安泰銀股分，重新由宏泰集團接手經營，包括他此次特別派出長子出任董事，就有相當重要的指標意義，不僅止於董事會對併購案的攻防，也包括先讓長子開始對安泰銀行的營運有更深入了解，也意味著在林鴻南心中，重新取回安泰銀行的經營權的確是其中一項腹案。

林家親友指出，隆力集團前幾年為了配出現金股利繳銀行貸款，因此不斷賣安泰銀行的不動產，這些宏泰集團時代所留下的「祖產」幾乎已賣光，為此林鴻南已隱忍多年，結果祖產賣光了，又為了獲利去承接高風險的授信導致踩雷，如今隆力還要拉著宏泰去接受不佳的併購條件，使林鴻南認為與其如此，不如雙方坐下來談一個合理的價格，他願意把隆力股份都買回來。

若林鴻南最後真的決定把安泰銀行接下來自己經營，據了解，他將不會出售群益金鼎證券，而是讓他旗下的三個金融事業，包括安泰銀行、群益金鼎證券，還有宏泰人壽彼此之間進行更深入的業務策略聯盟的關係。

對於林鴻南出資買下隆力所持有的安泰銀股票，投行圈人士認為，宏泰集團林家過去幾十年來在不動產領域累積的實力、口袋夠深，絕對有出資的實力，此外，隆力集團急著出場，能直接一口氣拿全部的現金，也比只能換股，而且其中還有特別股要好得多，相信隆力賣回股票給宏泰的可能性不低，現在重點是在價格。

當初隆力集團入主安泰銀時，給予原大股東宏泰集團「優先承購權」，但核心消息人士指出，向隆力買回股分，和「優先承購權」的意義不同，主要有兩個層面必須釐清，首先，凱基金控向隆力集團所提出的出價規模296億元，其中還包括了用凱基金控每股21.2元所估的一半特別股的部位，倘若以實際價值換算，恐怕就只有約260億元；再者，若一次拿現金接手隆力全部的股票，以外資進行大型股權交易，在買價上都有大約15%、甚至20%的折扣，這是因為在外面分散賣，出售價格一定越賣越低。

綜合這兩個層面來看，宏泰集團較屬意接手安泰銀行股權的價格，不可能是目前每股14至15元的市價，最有可能接手的價格落點，應會在每股11至12元之間。

至於隆力和宏泰雙方能否坐下來好好談一個價格，則成為凱基金控求娶安泰銀行之外，另一個重要的觀察點，尤其是宏泰想要重新取得安泰銀行，和一般併購市場上經常可見的「雙龍搶珠」並不一樣，因為宏泰原本就是安泰銀行的原始大股東，而且也了解這家銀行，而並非是另一家沒有淵緣的業者來搶親。

此外，隆力集團也有來自聯貸銀行團的壓力。隆力集團12年前入主安泰銀行，八成是向台灣金融業借款，每年的現金股利有不少是拿來繳銀行利息，並給予經理人高報酬，而為了能配出現金股利，隆力集團也大量的把安泰銀行的不動產，等於是賣祖產出去，然後祖產賣光之後挺而走險，為了獲得高報酬，而作高風險授信，不但林鴻南已不滿多年，銀行團也對於貸款年復一年不斷展延相當頭痛，一直希望隆力能把這個超過10年的貸款作個了結，而隆力面對各方壓力，將如何抉擇，已成為影響安泰銀未來走向最重要的關鍵。