保險小百科／責任準備金 計算有學問

責任準備金，是指保險公司為了承擔未到期責任和處理未決賠款，而從保費收入中提存的一種資金準備。責任準備金是保險公司的負債，因此保險公司應有與責任準備金等值的資產作為後盾，隨時準備履行其保險責任。

以投資型壽險來說，責任準備金以要保人依契約約定於專設帳簿內受益之資產價值計算。如提供保險保障而向要保人收取之費用，並非以一年期保險成本方式逐年計算，且其資產是置於一般帳簿者，應按契約訂定當時保險業各種準備金提存辦法之人壽保險相關規範，另行計算提存壽險責任準備金。

此外，責任準備金利率，指的是壽險業就簽發保單提存未來年度責任準備金所適用之利率，當責任準備金利率愈低，未來給付保險金責任經利率折現後應提存之金額愈多，反之責任準備金利率愈高，則提存之金額會變少。