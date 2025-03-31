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退休金算盤／善用投資級債 創造穩定息收

經濟日報／ 記者 夏淑賢
善用投資級債，創造穩定息收。 (路透)
善用投資級債，創造穩定息收。 (路透)

48歲的龔先生在旅行社擔任導遊，單親爸爸的他，跟21歲念大四的兒子像朋友，每年都一起出國探索世界。龔先生考慮65歲退休，而兒子就快大學畢業出社會、經濟獨立，就可把撫養兒子的錢挪來做退休準備，但自己不善投資，退休準備不知如何著手。

龔先生名下有一間公寓自住，因不諳投資，所以早年規劃了三張儲蓄險保單、保費共繳約300萬元，剩下就是活定存約250萬元。龔先生希望65歲退休後每月生活費有5萬元，最擔心未來孤獨終老，所以希望有足夠的準備因應老後的醫療開銷，以免可能拖累兒子。因此他找上安泰銀行，協助其規劃退休理財。

安泰銀行財富顧問簡韻琦建議，龔先生可以先將退休後的生活費來源規劃出來，並把逐年通貨膨脹的因素考量進去，如果能以穩定的息收支應生活開銷最為理想；另外針對老後無法預測的健康狀況，則建議規劃一張長期照護醫療保單，若最終未用到還可以轉化為保險金留給孩子。經初步試算，龔先生退休後勞保及勞退每月約有3.2萬元領用，距離5萬元的生活費目標尚有1.8萬元的差距。

簡韻琦建議，首先可趁美國仍處高殖利率期間，配置投資等級海外債券，將活定存中的200萬元投入A級以上高評等、票面息5%以上的投資級債券，一年可獲取折合台幣約10萬元的債息收入。再配合65歲退休目標規劃一張15年繳的長照終身保險，把債息收入拿來繳付長照險保費一年約10.8萬元，在退休前準備好老後照護開銷，未來如幸運健康到老，還能留一筆身故保險金給孩子。

簡韻琦表示，AI引領世界浪潮，加上美國總統川普「美國優先」政策發酵，有利於美國企業股票。因此建議龔先生現在起每月薪資扣除開支後可存2萬元，拿來定期定額股債平衡型基金及以美國為主的AI科技類股基金。保守估計，平衡型基金以年報酬率4%計算、AI科技類股基金以年報酬率8%計算，至65歲退休時基金部位可望累積至約700萬元。

等到65歲退休時，簡韻琦建議將基金贖回並分為兩筆，一筆300萬元布局A級以上高評等、票面息5%以上的投資級債券，另一筆400萬元轉入每月配息、年息約4%的穩健型債券基金，如此一來連同工作時投入的200萬元投資級債券，兩邊加總每月將產生約3.4萬元的固定收益配息收入，加上勞保及勞退的3.2萬元，則龔先生退休後每月可有約6.6萬元運用。年輕時攢下的三張共300萬元儲蓄險保單，會隨宣告利率複利累積帳戶價值，可做老後緊急醫療支出預備。

簡韻琦指出，台灣邁入超高齡社會，且高齡人口四分之一為獨居，「高齡照護」成為規劃退休生活時必須納入考量的重點。另外，通貨膨脹帶有黏著性，物價上漲就很難再見回落，因此在規劃退休生活費用時，必須將通膨考量進去，建議每年以2%的通膨率估算退休後生活費，才能讓老後的生活不至於捉襟見肘。

美國 退休

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