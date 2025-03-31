專家教你保／女性自愛 建立完善保護網

隨著社會變遷，晚婚與不婚現象日益普遍，女性的自主意識提升，使單身女性與職業婦女的比例逐年攀升。永達保經業務籌備協理蔡陳麗紅指出，在現今少子化、高齡化的社會中，不論是單身女性還是職業婦女，都應該為自己建立完善的風險保護網，以確保未來的財務安全與生活品質。

有穩定收入的單身女性愈來愈普遍，她們不再囿於傳統生育觀念，更願意將錢投資在自己身上。然而，財務自由並不僅僅是擁有收入，而是確保長遠的經濟安全，單身女性應特別關注長壽、失能與醫療兩大風險。

長壽風險方面，女性普遍壽命較男性長，應預先準備「一筆錢」作為緊急預備金，以及利用利變型壽險保單，不僅能累積退休資金，還能在必要時提供保障，確保退休後的穩定生活。

其次是失能與醫療風險，當單身女性無法自理生活或面臨高額醫療費用時，誰來支援她們？完整的保險規劃應包含實支實付型醫療險、癌症險、失能險，確保面對突發狀況時有足夠的財務後盾。

根據行政院性別平等年報，2023年我國25-29歲女性勞動力參與率89%，後因婚育等因素影響，隨年齡增加而急速下降，50-54歲已降至66.3%，55歲以上更不及五成，顯示許多職業婦女為照顧家庭而選擇兼職或放棄工作。傳統型的媽媽往往將自己的需求擺在最後，然而，蔡陳麗紅強調，真正愛孩子的方式，是確保自己未來不成為孩子的負擔。

因此，需建立專屬的退休金規劃；許多媽媽將資源無限傾注在孩子身上，卻忽略了自己的老年生活，建議以「收入－退休準備金=支出」為原則，優先為自己存下退休金。

此外是轉變「愛孩子」的觀念；妳想成為讓孩子輕鬆的媽媽，還是成為孩子的負擔？若父母擁有完善的退休規劃，子女會更輕鬆。同樣地，當媽媽們為自己準備好退休生活時，未來孩子也能無後顧之憂地追求自己的人生。

不論是單身女性還是職業婦女，都應建立適合自己的風險規劃。蔡陳麗紅提出四大建議：

一、規劃利變型壽險保單：確保退休現金流，這類保單不僅能讓資金累積增值，還能在遭遇風險時提供保障。

二、完善醫療與失能保障：透過實支實付型醫療險、癌症險、失能險，確保在需要高額醫療支出時不會影響生活品質。

三、建立財務計劃：專款專用，以「總量」概念規劃退休金，根據自身收入與未來需求，設定合理的儲蓄目標。

四、及早開始規劃：享受時間複利效益，愈早開始準備退休金，愈能降低儲蓄壓力，並讓資金增值。

女性應該將自身的未來視為優先課題，現代女性的財務自由，不只是當下擁有收入，更應確保未來的經濟安全。透過完善的風險規劃，女性可以無憂無慮地迎接人生每一個階段，真正做到「有錢有尊嚴，富養自己」，這才是對自己、家人最好的愛。

（本文由永達保經業務籌備協理蔡陳麗紅提供，記者陳美君採訪整理）