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房貸族、包租公 居家綜合險可轉嫁風險

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

居家綜合險的保障範圍，相較於住宅火災險來的更多也更廣，目前政府並無規定持有房屋者一定要投保，但若是取得房屋的方式是「貸款」，銀行會要求購屋者要投保住火險，以防止房屋在遭受火災損害時，還有餘力可以償還貸款。

富邦產險表示，平時應做好事先預防，包括用電不超過負載、注意爐火烹調、電器周圍不放可燃物等，避免因為疏忽引發意外，也應安裝住宅用火災警報器，發揮預警效果，即時偵測火災發生。

目前市面上大多的居家綜合險承保範圍包含住宅火災保險、天災災害費用補償、第三人責任險、家庭成員意外傷害保險。

民眾可加保「居家綜合險」，包括家中財物被竊、日常生活中不慎造成第三人受傷或財損，以及房東若擔心出租的房屋變成凶宅導致房價下跌，亦可透過此張保單移轉部分風險。

舉例來說，小玲因家中電線走火，使房屋及動產付之一炬，後續房子裝修需花費150萬元，而家具、家電毀損需重新購入花費30萬元，另外家中已不適合居住，暫時需借住朋友家十天，待房子修復後再搬回，因小玲事先上網投保了「美滿e家2.0」的L2方案，每日可給付生活不便補助金3,000元，共可給付3萬元，於保障範圍內可全數理賠183萬元。

富邦產險提醒民眾，可選擇適合的保單以轉嫁居家風險，讓生活更有保障。

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