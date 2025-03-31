快訊

今明多雨北台濕冷注意保暖 周三起轉晴回溫周末需觀察

聯合報最新民調 4成7民眾反對大罷免 4成3贊成

聽新聞
0:00 / 0:00

居家綜合險 穩固自己的窩

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
根據內政部消防署統計，去年12月份全台建築物火災案件發生逾400件，居家潛在風險不可忽視。 圖／AI生成
根據內政部消防署統計，去年12月份全台建築物火災案件發生逾400件，居家潛在風險不可忽視。 圖／AI生成

根據內政部消防署統計，去年12月份全台建築物火災案件發生逾400件，居家潛在風險不可忽視。富邦產險表示，除了住宅火災及地震基本保險承保範圍，民眾也可以透過投保「居家綜合險」，守護家庭安全。

居家綜合保險（又稱為住家綜合險），主要是將日常居家生活安全都納入保障的範圍，承保項目包含不動產、動產，不僅限於房屋相關，包含住宅火災險、天災損失、裝潢、第三人責任險及家庭成員意外傷害保險等項目，就算是住戶的人身安全都在保險的範圍項目內。

臺灣產物保險指出，居家綜合險除了住宅火災及地震基本保險承保範圍，也增加額外附加條款，例如：家事代勞費用附加條款、住宅災害費用補償附加條款、擴大承保機車火災事故附加條款、住家綠能升級附加條款、特定事故房屋跌價補償附加條款，讓房屋所有權人全面保障動產、不動產。

臺產的居家綜合保險承保範圍，不限於因火災、閃電雷擊、爆炸或意外事故所致煙燻，當被保險人因標的物內或日常活動所引起之意外事故，致第三人受傷補償，或者第三人財物損失，皆可申請理賠作業。

富邦產指出，於網路投保家庭綜合險專案，家庭財物火災損害保險擴大涵蓋七大保障，可理賠火災後建築物及其內動產的損失，如果因為房屋火災不慎造成第三人體傷、死亡或財損也有賠付。

除此之外，住宅颱風及洪水的災害補償、突發意外發生門窗玻璃破裂、因竊盜事故而財物損失，甚至火災後續修復產生的裝潢及清除等額外費用，皆在「家庭財物火災損害保險」的保障範圍內。

同時，並針對房貸族提供「家庭財物火災損害保險及住宅地震基本保險」，其中更包括「家庭綜合險」，包含家庭災害費用補償、家庭日常生活責任、家庭財物被竊損失、家事代勞費用、特定事故房屋跌價補償等項目，與民眾共同守護居家安全。

市面上產險公司推出的居家綜合險，多以一年一約的短期產品為主，但到期後通常都可以直接續保，民眾還是要定期檢視，避免權益受損。

保險 火災 災損

延伸閱讀

緬甸地震傷亡慘重 陸、印、泰等鄰國派搜救隊與物資馳援

泰緬強震受災 大學地震概論老師提醒台灣注意這件事

台灣兩周內恐有規模6以上地震？ 氣象署回應了

調查47天！新光三越氣爆釀5死 中市府認「瓦斯氣爆」釀禍

相關新聞

因應川普貿易戰 富豪戶減股加碼基金、債券

金管會統計至今年2月底，12家國銀管理富豪戶總資產（AUM）規模1兆4,852億元中，配置基金、債券兩大商品占比再寫新高...

宏泰少東林子瑞 任安泰銀董事

安泰銀行求售，傳出凱基金控是潛在買家之一，但安泰銀兩大股東隆力集團、宏泰集團意見分歧，宏泰集團上周也改派法人董事，由宏泰...

中信、台壽偕球星 舉辦永續主題日

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司攜手中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊舉辦「永續99」主題日，中信金控總經理高...

誠信金融論壇4月10日登場 林榮賜：AI打詐 強化安全韌性

詐騙猖獗且手法推陳出新，近年隨著AI應用興起，詐騙集團透過AI偽冒名人影像或聲音等詐騙案件層出不窮，讓打詐不僅要「鬥智」...

台幣4月波動 32.8~33.2

外資今年狂匯出，新台幣匯率上周五（28日）盤中最低跌至33.198元、逾九年新低，銀行業表示，隨本周美國總統川普將公布對...

金控壯大投信 進入戰國時代…公股金控投信也有合併構想

金控壯大投信版圖進入戰國時代，玉山金近期併購保德信投信後，台新金未來在與新光金合併後，三年內要擠進台灣前三大投信。公股金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。