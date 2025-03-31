居家綜合險 穩固自己的窩

根據內政部消防署統計，去年12月份全台建築物火災案件發生逾400件，居家潛在風險不可忽視。富邦產險表示，除了住宅火災及地震基本保險承保範圍，民眾也可以透過投保「居家綜合險」，守護家庭安全。

居家綜合保險（又稱為住家綜合險），主要是將日常居家生活安全都納入保障的範圍，承保項目包含不動產、動產，不僅限於房屋相關，包含住宅火災險、天災損失、裝潢、第三人責任險及家庭成員意外傷害保險等項目，就算是住戶的人身安全都在保險的範圍項目內。

臺灣產物保險指出，居家綜合險除了住宅火災及地震基本保險承保範圍，也增加額外附加條款，例如：家事代勞費用附加條款、住宅災害費用補償附加條款、擴大承保機車火災事故附加條款、住家綠能升級附加條款、特定事故房屋跌價補償附加條款，讓房屋所有權人全面保障動產、不動產。

臺產的居家綜合保險承保範圍，不限於因火災、閃電雷擊、爆炸或意外事故所致煙燻，當被保險人因標的物內或日常活動所引起之意外事故，致第三人受傷補償，或者第三人財物損失，皆可申請理賠作業。

富邦產指出，於網路投保家庭綜合險專案，家庭財物火災損害保險擴大涵蓋七大保障，可理賠火災後建築物及其內動產的損失，如果因為房屋火災不慎造成第三人體傷、死亡或財損也有賠付。

除此之外，住宅颱風及洪水的災害補償、突發意外發生門窗玻璃破裂、因竊盜事故而財物損失，甚至火災後續修復產生的裝潢及清除等額外費用，皆在「家庭財物火災損害保險」的保障範圍內。

同時，並針對房貸族提供「家庭財物火災損害保險及住宅地震基本保險」，其中更包括「家庭綜合險」，包含家庭災害費用補償、家庭日常生活責任、家庭財物被竊損失、家事代勞費用、特定事故房屋跌價補償等項目，與民眾共同守護居家安全。

市面上產險公司推出的居家綜合險，多以一年一約的短期產品為主，但到期後通常都可以直接續保，民眾還是要定期檢視，避免權益受損。