大甲媽祖遶境4月4日起駕！新壽攜全家打造「嘻瓜」主題店

一年一度令人引頸期盼的「大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香」活動即將到來，新光金控（2888）子公司新光人壽連續五年響應盛事，今年除了再次與大甲鎮瀾宮合作聯名設計「媽祖開運便當盒」，由新光人壽總經理黃敏義與大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤主祭，在鎮瀾宮媽祖座前舉行過火儀式，更首度和「全家便利商店」合作，攜手打造「嘻瓜」與「小玉」的特色主題商店，希望時時刻刻提醒民眾保險保障的重要性，也期盼可愛爆棚的吉祥物傳遞祝福與好運，與大甲媽祖一起保佑信徒開心出遊，「盒」家平安。

被譽為「全球三大宗教活動之一」的大甲鎮媽祖遶境，今年活動自4月4日晚間起駕、4月13日回鑾，路線經過中部沿海台中、彰化、雲林、嘉義，共21個鄉鎮區與百餘座廟宇。今年遶境主題訂為「感恩」，新光人壽在沿途300多公里的路程中，將派出全新推出的吉祥物「嘻瓜」與「小玉」遶境花車，全程陪同隨駕進香，希望以「意外險專家」的專業角色，叮囑民眾務必全程注意安全，做好旅遊平安險保障規劃，並發送大甲媽祖聯名活動帽、運動毛巾、姻緣線等贈品，展現「光無所不在，心與你同在」的企業品牌精神，一路相挺守護信徒遶境平安。

每逢遶境進香活動，新光人壽都有來自全國各地的員工，自發性組隊參與，為個人、家庭及保戶祈福。今年大甲媽祖遶境期間，新光人壽也特別攜手「全家便利商店」，將「大甲甲讚店」，打造為期間限定的「新光人壽嘻瓜主題商店」，店內設計結合大甲鎮瀾宮媽祖與新光人壽吉祥物「嘻瓜」與「小玉」元素，進行整體設計，希望讓更多保戶與民眾感受到新光人壽的心意，以及全新吉祥物的可愛魅力，並透過新光人壽主題店的精心視覺設計與布置，不斷提醒民眾「有風有雨有光在」，務必提早透過保險商品完善保障，才能抵禦生活被意外改變的風險。

此外，只要於4月5日至全家（5903）台中「大甲甲讚店」、4月5日至全家彰化「新三民店」、4月11日至全家彰化「樂活店」等指定店鋪，於指定時間現場完成新光人壽攤位活動，即有機會兌換全家便利商店「Fami!ce霜淇淋」，另有實用環保又開運的「媽祖開運便當盒」等限量好禮，數量有限送完為止。