新光銀行結合VR實境 推失智友善同理

新光金控（2888）子公司新光銀行長期致力於失智友善，日前攜手中華民國紅心字會及盤古銀髮，於信義老人服務中心共同舉辦「憶起陪伴．失智VR實境體驗宣導活動」，邀請當地里長、失智症照顧者等共同參與，透過科技與情境讓民眾更體會失智症的感受，同時宣導安養信託與防範詐騙，確保財產安全。

新光銀行總經理李正國表示，台灣邁向超高齡社會，失智症已成為社會重要議題。新光銀行為全台首家推動「失智友善銀行」的金融機構，秉持「失智友善．新光陪伴」理念，串連內部教育課程、志工參與等專案，加深員工對失智症的認識，並持續與北中南當地的失智症公益機構合作，支持及舉辦各類型失智友善行動方案。

本次活動藉由盤古銀髮的失智VR虛擬實境體驗技術，模擬失智症患者的第一視角，貼近在地情境，沉浸式體驗讓參與者體會患者生活中的困難與挑戰，包含幻視聽、定向感障礙等，進一步讓社會大眾對失智症產生理解與共鳴。此外現場安排講座，邀請專業講師與新光同仁分享失智症預防、財產管理與防詐騙的知識，安養信託不僅能確保長者財產妥善運用，也能有效防堵詐騙，提供長者與家屬穩固的財務保障。

盤古銀髮營運長曾筱芸表示，在社區銀髮關懷過程中，照顧者最常面臨的挑戰之一，就是難以理解失智患者的突發行為，如莫名的情緒波動、憤怒甚至攻擊反應，長期下來不僅影響照顧品質，也讓照顧者承受極大的身心壓力。因此，透過與新光銀行的合作，將失智症VR體驗帶入社區，讓民眾以第一人稱視角親身感受失智症者的困境，進一步提升理解與同理心，並透過適切的陪伴與溝通給予安全感與成就感，進而建立信任關係，減少誤解與挫折，提升整體生活品質，共同營造更友善的高齡社會。

中華民國紅心字會秘書長李顯文表示，透過本次活動，我們希望讓更多民眾了解失智症的真實情況，並在實境體驗中感受失智患者的困難與無奈。這樣的體驗能有效促進社會的同理心，減少誤解與偏見。對於失智症患者及其家庭來說，理解與支持是最重要的動力，讓他們不再孤單。

新光銀行將持續推動更多關懷行動，提升員工的高齡友善服務技巧，提供更周全的金融服務，讓銀髮長者能感受貼心安全的金融服務。