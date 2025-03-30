台灣超額儲蓄30兆 央行：發展資產管理業務基…將開放這些政策

中央銀行副總裁朱美麗將於31日赴立法院財委會進行「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略(包括國際金融業務OBU，國際保險業務OIU，國際證券業務OSU)」專題報告，書面報告指出，近十年台灣累計超額儲蓄逾30兆元，運用及管理超額儲蓄，可作為我國發展資產管理業務的基石。

央行指出，超額儲蓄是台灣資產管理規模成長的主要來源；近十年台灣累計超額儲蓄超過30兆元，依主計總處統計，2024年台灣超額儲蓄擴大至4.01兆元；歷年超額儲蓄的資產運用，以及國內外資產價格上揚，均帶動資產管理規模增加，為金融市場發展的重要助力。

因此，引導家庭部門善用超額儲蓄，進行國內及國外投資，有助金融市場發展台灣超額儲蓄以家庭部門的規模最大。家庭部門除經由銀行、投信、證券商等通路投資外，也會經由購買保險及提撥退休金，透過壽險公司及退休基金代為投資。透過引導家庭部門善用超額儲蓄，進行國內及國外投資，可壯大金融市場發展規模。

央行表示，投信投顧業為台灣資產管理業務之主力，近年由於美中科技角力、新冠疫情及AI商機，台股表現亮麗，指數股票型境內基金(ETF)的資產管理規模擴增，墊高整體投信投顧業的資產管理規模，為台灣資產管理業務帶來大量商機，金融市場規模亦大幅成長。

央行支持政府發展我國金融市場政策，資金進出已相當自由，外資投資國內有價證券資金進出完全自由、國人透過金融機構投資國外有價證券，資金進出均無限制；鼓勵金融創新與促進外匯市場及金融市場發展，滾動式調整相關規範，

央行鼓勵金融創新與促進外匯市場發展，推展資本市場相關措施；具體措施包括：協助金管會推動ETF業務、近期金管會規劃推動台日跨境ETF相互掛牌，現正配合研議相關措施，協助期交所開辦店頭衍生性金融商品集中結算業務等。

此外，為協助金管會推行「財富管理新方案」，央行已於近年鬆綁多項外匯業務法規，包含銀行得發行外幣結構型金融債券、槓桿交易商得提供外幣間NDF，及外資得以持有之外幣為擔保品向證券商辦理資金融通等。

為提升外資投資台股之便利性，推動多項便利措施；多年來央行與金管會共同推動外資投資國內證券的便利措施，例如開放外資借券交易、日中墊款、新台幣借款、多保銀措施，及開放外資得以我國上市櫃股票作為海外投資之擔保品等，提升外資投資台股之便利性。

為協助打造台灣成為亞洲資產管理中心，央行於近期鬆綁多項國內資產管理業務規定，包括調高國人每年累積結匯金額，其中團體、個人由500萬美元提高至1,000萬美元；公司、行號由5,000萬美元調高至1億美元等。

央行正就開放金融業試辦業務進行研議，包括下列鬆綁措施，並將配合金管會規劃時程，修訂相關外匯法規；銀行試辦金融資產組合外幣融資業務及外幣保單融資與保費融資；OBU擔任證券交易輔助人代客戶購買外幣有價證券以及保單質借業務；以及OSU辦理以自益特金受益權為擔保之質借業務、銷售未具證券投資信託基金性質的境外基金。