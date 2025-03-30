上市銀行股利行情可期 法人估彰銀配現金0.65元…16年新高

上市銀行股今年配發去年盈餘分配率大多回歸正常，隨去年獲利寫新高，彰銀（2801）、台企銀（2834）、王道銀（2897）等股利行情可期。法人估算，彰銀可望配發16年來新高的0.65元現金股息；王道銀有望配發0.5元現金股息；台企銀每股股利達0.85元以上。

目前上市銀行股中已公布股利的台中銀及聯邦銀股利水準攀新高。台中銀今年派發去年盈餘每股1.12元股利，其中現金股息0.39元，股票股利0.73元，配發率拉高到74.6%，股利比上年成長16%，續創新高。

聯邦銀董事會決議去年盈餘分派每股股利1.05元，比上年度成長16.6%，其中現金股息0.35元，較上年增75%，股票股利0.7元，與上年度持平，股利配發率超過88%，與投資評價回升迴轉利益挹注股利發放有關。

上市銀行股股利概況

上海商銀去年獲利衰退，仍決議配發現金股利1.8元，維持近三年均配發1.8元水準，盈餘分配率拉高到64.7%。去年以來獲0056等多家高股息ETF納為成分股。

市場目前關注大型銀行的公股彰銀、台企銀股利水準，彰銀2024年自結稅後純益149.5億元寫新高，年增15%，每股稅後純益（EPS）1.33元也是近八年高點，獲利攀峰，彰銀對股利發放「樂觀」，分配率將優於往年七成。

法人估，這可望為每股配發0.65元現金加上0.3元股票股利，若以上周五（28日）收盤價17.95元計，現金殖利率約3.6%。一旦彰銀每股配發0.95元股利，將追平2016年來近十年新高。

台企銀去年稅後純益112.3億元續創新高，EPS為1.23元。股利政策維持股票股利為主、現金為輔，且今年配發率將回歸常態，法人推估約七成上下，每股股利可望有0.85元以上，其中現金股利約0.2元。

王道銀去年獲利若排除2022年因租賃合併一次性收益因素，EPS首度達到1元，目前以全現金股息為主，法人估，可望配發0.5元現金股息，以28日收盤價9.95元計，現金殖利率達5%。

另外，14家上市金控中，玉山金今後幾年改為九成以上現金股利，台新金因應合併新光金後股本大幅膨脹，也將以現金股利甚至「全現金」為主，金控大方配發股票股利情形將不復見。

金控隨逐年盈餘轉增資或現增等股本不斷膨脹，對每股純益有壓，目前均嚴控股本。