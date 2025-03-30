財部：促公銀開辦高資產業務
為促進台灣金融市場規模發展，財政部強調，公股的兆豐、一銀、華銀、合庫已開辦高資產業務，積極評估進駐高雄資產管理專區可行性；同時會督請尚未開辦的公股銀積極規劃申請。
財政部明（31）日將赴立院就促進台灣金融市場規模發展策略專題報告。據財政部「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務OBU、國際保險業務OIU、國際證券業務OSU）」的書面報告，依國際金融業務相關條例提供金融機構設立OBU、OSU及OIU經營國際業務，其與境外客戶交易部分免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅；支付境外個人、法人客戶利息與結構型商品交易所得，均免予扣繳所得稅等優惠。
另為督促公股金融事業均衡業務重心，提升獲利動能，推動「金控雙引擎、銀行雙翅膀」方案，會請各事業精進擴大利基，多元化獲利來源，並善用企金基礎推展消金業務，掌握資金商機，拓展金融商品服務。
合庫主管指出，會響應亞洲資產管理中心高雄專區，以高雄當地客戶較多分行為首選，看好高資產業務並把握台商資金回流及中小企業資產傳承商機。
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