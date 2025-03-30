快訊

日本團客衰退、兩岸觀光停擺 50年老牌旅行社不玩了

美專家：川普視台為對中籌碼 台灣軍費要占GDP10%難做到

財部：促公銀開辦高資產業務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

為促進台灣金融市場規模發展，財政部強調，公股的兆豐、一銀、華銀、合庫已開辦高資產業務，積極評估進駐高雄資產管理專區可行性；同時會督請尚未開辦的公股銀積極規劃申請。

財政部明（31）日將赴立院就促進台灣金融市場規模發展策略專題報告。據財政部「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務OBU、國際保險業務OIU、國際證券業務OSU）」的書面報告，依國際金融業務相關條例提供金融機構設立OBU、OSU及OIU經營國際業務，其與境外客戶交易部分免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅；支付境外個人、法人客戶利息與結構型商品交易所得，均免予扣繳所得稅等優惠。

另為督促公股金融事業均衡業務重心，提升獲利動能，推動「金控雙引擎、銀行雙翅膀」方案，會請各事業精進擴大利基，多元化獲利來源，並善用企金基礎推展消金業務，掌握資金商機，拓展金融商品服務。

合庫主管指出，會響應亞洲資產管理中心高雄專區，以高雄當地客戶較多分行為首選，看好高資產業務並把握台商資金回流及中小企業資產傳承商機。

合庫 所得稅 財政部

延伸閱讀

財政部：督導公股銀開辦高資產業務 掌握市場商機

金管會擬推金融大回饋計畫！員工、消費者和大眾皆有份

力推亞資中心 財政部：促公股銀辦理高資產財管業務

財劃法財政部版本有利新北？ 財政局長：只希望公平

相關新聞

金管會推金融大回饋計畫 打造亞洲資管中心跨步

金管會為促進台灣金融市場規模，首度曝光將推出「金融大回饋計畫」，刻正盤點金融業現行各項回饋員工、消費者和社會大眾措施，並...

匯市最前線／台幣難擺脫33字頭

新台幣匯率上周五（28日）盤中最低跌至33.198元、逾九年新低；後在投信、出口商與中央銀行聯手拋匯下由貶翻升，終場小升...

財部：促公銀開辦高資產業務

為促進台灣金融市場規模發展，財政部強調，公股的兆豐、一銀、華銀、合庫已開辦高資產業務，積極評估進駐高雄資產管理專區可行性...

上市銀行股利行情可期 法人估彰銀配現金0.65元…16年新高

上市銀行股今年配發去年盈餘分配率大多回歸正常，隨去年獲利寫新高，彰銀、台企銀、王道銀等股利行情可期。法人估算，彰銀可望配...

中再保、遠東銀 展望聚焦

遠東銀行、中再保將在本周召開2024全年度法說會。遠東銀行2024年全年獲利創歷史新高，中再保則創歷史次高，兩家公司都已...

台新戰神主場掀反詐風潮 吳東亮：首創戰神模型AI阻詐

台新金控旗下台北台新戰神籃球隊，29日再度攜手法務部、士林地方檢察署及行政院洗錢防制辦公室，前來戰神主場，幫助球迷建立防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。