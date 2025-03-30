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金管會推金融大回饋計畫 打造亞洲資管中心跨步
金管會為促進台灣金融市場規模，首度曝光將推出「金融大回饋計畫」，刻正盤點金融業現行各項回饋員工、消費者和社會大眾措施，並將與金融總會研商，預計下半年提出具體措施。
金管會主委彭金隆明（31）日將赴立院就如何促進台灣金融市場規模執行策略專題報告。
據其「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務OBU、國際保險業務OIU、國際證券業務OSU）」書面報告，金管會在市場發展面向上，將以打造具台灣特色的亞洲資產管理中心、推動金融科技發展、綠色及轉型金融為重點。
金管會去年9月中公布推動亞洲資產管理中心五大計畫，期望達成「二年有感」階段目標。在本階段二年內預計完成54項法規鬆綁與業務開放，以金融業資產管理規模增加4兆元為目標。
截至2月底，金融業資產管理規模達34兆餘元，較計畫推動前增約2.5兆元；另截至3月，完成19項法（令）規鬆綁並開放13項業務項目；包括放寬投信投顧業全權委託帳戶投資規定，增加投信投顧業投資操作彈性。放寬保險業與利害關係人從事全權委託交易項目及限額。開放主動式ETF及被動式多資產ETF。偕同高雄市府提供行政與費用補助誘因，推動資產管理專區設立。
目前主動式ETF及被動式多資產ETF分別有五家及一家送件申請，合計七檔基金。截至2月，投信投顧業管理資產總規模達13.4兆元，較去年同期增加2.9兆。
擴大投資台灣市場面向，已研擬投信投顧法部分條文修正草案送立院審議，如獲通過後將輔導業者積極發行基金架構REIT，提供市場更多元資產管理投資工具。
另擴大投資創投與新創；擬修正保險業於一定額度內投資創投事業得適用較低風險係數，及放寬證券商及投信業轉投資或受託管理PE/VC Fund銷售管道。
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