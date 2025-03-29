台新戰神主場掀反詐風潮 吳東亮：首創戰神模型AI阻詐

台新金控旗下台北台新戰神籃球隊，29日再度攜手法務部、士林地方檢察署及行政院洗錢防制辦公室，前來戰神主場，幫助球迷建立防詐知識，亦透過球場大螢幕播放宣導影片，積極向球迷宣導「反詐」、「洗錢防制」等觀念。還進一步安排TAISHIN WONDERS啦啦隊到攤位高舉反詐騙立牌，獲得大批球迷熱情響應。球隊也邀請法務部長鄭銘謙擔任賽事開球嘉賓，與台新金控董事長吳東亮，一起為職籃及球隊打氣，並號召現場民眾勇於向違法行為SAY NO。

吳東亮表示，台新高度重視企業與員工「遵法」意識，定期在公司內舉辦多場法令遵循與洗錢防制課程，積極響應法務部推行各項打詐活動；近期更與北檢簽訂防詐MOU，共築金融防護牆。此外，更推出業界首創「台新戰神模型」，利用智能AI技術分析可疑交易模式及異常行為，提前偵測疑似異常帳戶，守護民眾財產安全。

今日亦是台新金控員工家庭日，吳東亮除邀請同仁偕家眷前來台北和平館，觀看精彩球賽，同時也鼓勵大家積極響應球場反詐、洗錢防制等法令宣導活動，與球隊吉祥物戰神RICHART攜手打詐，建立正確法律知識。

台新表示，秉持「認真」、「永續」、「創新」精神，致力回饋社會、參與各項公益活動。已連續二十年贊助南投空手道隊，更長期支持女子高球選手，為國爭光；亦連續八年贊助台新女子路跑，以及HBL高中籃球聯賽，成為運動企業標竿之一。另不僅透過RICHART LIFE提供民眾多元金融服務，更導入戰神球隊周邊商品至RICHART MART，未來將持續投入資源支持體育活動，把創新DNA融入賽事之中。台新也歡迎大家用行動力挺國內運動發展，進場為台新戰神加油。