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金管會擬推金融大回饋計畫！員工、消費者和大眾皆有份

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

金管會主委彭金隆31日將赴立院就如何促進台灣金融市場規模發展執行策略專題報告。其中金管會將推出「金融大回饋計畫」，刻正盤點金融業現行各項回饋員工、消費者和社會大眾之措施，並將與金融總會共同研商，預計於今年下半年提出具體措施。

據彭金隆報告指出，在市場發展面向上，將以打造具台灣特色的亞洲資產管理中心、推動金融科技發展與綠色及轉型金融為重點。持續依計畫加強推動，期望達成「二年有感」階段目標。在本階段2年內預計完成54項法規鬆綁與業務開放，以金融業資產管理規模增加4兆元為目標。

截至2月底，金融業資產管理規模已達34兆餘元，較計畫推動前增加約2.5兆元；另截至3月，已完成19項法(令)規鬆綁並開放13項業務項目；包括放寬投信投顧業全權委託帳戶投資規定，增加投信投顧業投資操作彈性。放寬保險業與利害關係人從事全權委託交易之項目及限額。開放主動式ETF以及開放被動式多資產ETF。

在推動普惠與永續融合方面，除了建立台版TISA（個人投資儲蓄專戶）。還將推出金融大回饋計畫；為讓金融市場發展成果讓全民共享，落實普惠金融，刻正盤點金融業現行各項回饋員工、消費者和社會大眾之措施，及就未來可推動措施提出建議，並將與金融總會共同研商，預計於下半年提出具體措施。

擴大投資臺台灣市場方面，已研擬投信投顧法部分條文修正草案送大院審議，如獲通過後將輔導業者積極發行基金架構REIT，提供市場更多元資產管理投資工具。另擴大投資創投與新創；擬修正保險業於一定額度內投資創投事業得適用較低之風險係數，及放寬證券商及投信事業轉投資或受託管理之PE/VC Fund之銷售管道。

消費者 金管會 金融業

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