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康和證券前進校園扎根反詐教育 提高年輕人識詐警覺心

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
龍華科大同學認真觀看討論反詐騙簡報。圖／周克威攝影
龍華科大同學認真觀看討論反詐騙簡報。圖／周克威攝影

詐騙集團橫行，康和證券積極參與由財團法人開拓環境保護基金會等單位主辦的第二屆「企業永續ESG校園徵影」活動，前進龍華科大、致理科大與醒吾科大等學校宣導扎根反詐騙教育，主題是「反詐騙、護資產，康和證券相伴守護」，提高年輕人識詐、阻詐、反詐能力與警覺心，阻絕各類金融詐騙和非法金融商品的投資，終結詐騙案的發生。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和證券在反詐騙宣導上不遺餘力，並已成立公平待客原則推動委員會，轄下特別成立防詐工作小組，由策略經營部為防詐專責單位，規劃推動防詐業務，一起共同推動預防詐騙案件。除此之外，康和證券於2024年舉行13場反詐騙宣導活動說明會，參與人數16,385人次，並於官方網站、社群媒體、手機APP等均有明確揭示反詐騙專線，協助客戶處理詐騙事宜，官方網站還有設置獨立的反詐騙專區，也榮獲2024年度證券商反詐騙評鑑「傑出獎」之肯定。

根據內政部警政署「打詐儀表板」統計，去年全國詐騙案22萬5,896件，財損高達1,332億元，平均每天被騙走3.6億元，其中以假投資詐騙為最常見手法。同時被詐騙以20~39歲的年輕受害者最多，占48.57%，遠高於65歲以上的老年人，至於被詐騙的案件類型，以假投資真詐騙占22.94%居冠，可能因年輕人想多方投資，在臉書得知投資訊息，加入LINE理財群組，並缺乏阻詐防火牆，反給了詐團可乘之機，同時有些被害人不甘損失，常被2度到3度被詐騙。

康和證券深知保護客戶的金融資產至關重要，運用AI科技製作並發起一個非常重要的反詐騙宣傳影片，名為「燭光宣導行動」，同時運用AI科技製作反詐電子與實體桌曆，主要目的是提高社會大眾與投資人一起識詐、阻詐、反詐的意識與能力，阻絕各類金融詐騙和非法金融商品的投資，期許成為守護金融安全的燭光，終結詐騙案的發生。

另一方面，康和證券已攜手法務部調查局臺北市調查處簽署資安聯防MOU，共同打擊駭客，同時不斷地強化各項資安投入，如設立「資訊安全部」為資訊安全專責單位，負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業，並已取得ISO27001:2022新版國際資訊安全管理驗證等。

為有效應對不斷進化的詐欺犯罪型態，行政院已通過打詐綱領2.0版，除原有「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向架構外，新增「防詐」，強化數位經濟產業治理，並以「運用AI防制、深化跨境合作、監管防詐產業、加強被害保護」為規劃亮點，希望達成「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」三大目標，為國人打造更安全的生活環境。

詐騙集團

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