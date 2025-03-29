快訊

TPBL／「叫李雅英來坐腿上」與事實不符 雲豹發聲明並致歉

泰國搜救犬隊挺進強震倒塌現場 徹夜搶救身影「累了就躺瓦礫堆休息」

徐亨欠2億消失演藝圈 「腫到認不出」驚人近況曝光了

力推亞資中心 財政部：促公股銀辦理高資產財管業務

中央社／ 台北29日電

財政部下週將赴立法院財委會報告出爐。報告指出，為共同推動亞洲資產管理中心發展，4家公股銀行已開辦高資產財管業務，並將評估進駐高雄專區的可能；財政部也將督導尚未辦理高資產業務的公股銀行積極規畫。

立法院財委會下週一將邀請財經部會以「如何促進台灣金融市場規模發展之執行策略（包括國際金融業務OBU，國際保險業務OIU，國際證券業務OSU）」為題進行專題報告。其中，財政部、國發會報告今天出爐。

財政部報告指出，為配合台灣發展國際金融業務需求，將提供合宜的租稅優惠，包含OBU、OSU 及OIU經營國際業務時與境外客戶交易部分免徵營利事業所得稅、營業稅和印花稅。而支付境外個人、法人客戶利息與結構型商品交易的所得，均免予扣繳所得稅。

財政部進一步說明，為配合行政院「兆元投資國家發展方案」，引導民間資金投資國家建設，並增加公共建設相關金融商品，也將配合金管會輔導相關部會擴大發行政府永續發展債券。

針對公股行庫辦理情況，財政部說明，目前有9家公股銀行設有OBU、4家公股證券公司設有OSU及3家公股保險公司設有OIU，共同推動亞資中心發展。另外，2家公股金控均有OBU、OSU及OIU子公司，可配合整合行銷策略，推進亞資中心發展。

財政部補充，目前兆豐銀、一銀、華銀、合庫銀共4家銀行均已開辦高資產業務，將持續推展財富管理業務，並配合金管會所推動的地方資產管理專區試辦業務政策，評估進駐高雄專區的可能。

財政部指出，也將督導尚未辦理高資產業務的公股銀行積極規畫並申請開辦，以掌握市場商機、提升多元獲利能力。

為使資金留在台灣、引導海外資金投資台灣、壯大台灣金融市場。國發會報告說明，與財政部、金管會共同研提兆元投資國家發展方案，擴大引導資金投入國家建設及產業發展。

國發會報告指出，方案重點包含創新促參推動機制、優化投入公共建設投融資條件、增加公共建設相關金融商品等3項重點。國發會強調，將透過公私協力，擴大引導民間資金投資國家建設，並促進金融產業發展。

國發會 財政部

延伸閱讀

台新金交換債4月1日到期 對彰銀持股降至2.68%

財劃法財政部版本有利新北？ 財政局長：只希望公平

後續景氣方向為何？ 國發會三面向看今年經濟動能

川普徵汽車25%關稅！財政部曝我整車出口主要為沙灘車：不在課徵範圍

相關新聞

金管會已鬆綁32項法規與業務 亞資中心拚2年有感

金管會下週將出席立法院財委會的書面報告出爐。報告指出，為打造台灣成為亞洲資產管理中心、拚2年有感，金管會已完成19項法規...

財政部：督導公股銀開辦高資產業務 掌握市場商機

財政部31日將赴立院就如何促進台灣金融市場規模發展執行策略進行專題報告。該部強調公股銀行兆豐、一銀、華銀、合庫已開辦高資...

金管會擬推金融大回饋計畫！員工、消費者和大眾皆有份

金管會主委彭金隆31日將赴立院就如何促進台灣金融市場規模發展執行策略專題報告。其中金管會將推出「金融大回饋計畫」，刻正盤...

康和證券前進校園扎根反詐教育 提高年輕人識詐警覺心

詐騙集團橫行，康和證券積極參與由財團法人開拓環境保護基金會等單位主辦的第二屆「企業永續ESG校園徵影」活動，前進龍華科大...

保護或歧視？台灣投資法規撕掉年齡標籤

銀髮瘋股市

央行出手 台幣終結4連貶

美國總統川普對等關稅將於四月二日實施，由於政策出爐時，台股正逢清明連假，二十八日熱錢避險情緒升溫、提前大舉撤出，導致國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。