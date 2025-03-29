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央行出手 台幣終結4連貶

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

美國總統川普對等關稅將於四月二日實施，由於政策出爐時，台股正逢清明連假，二十八日熱錢避險情緒升溫、提前大舉撤出，導致國內股匯盤中雙雙重挫，新台幣匯率盤中最低跌至三十三點一九八元、為逾九年新低；午後在投信、出口商與中央銀行聯手拋匯下，新台幣匯率由貶翻升，終場小升○點六分，收三十三點○九七元，終結連四貶，總成交量也擴大至十九點六六五億美元。

匯銀主管指出，在川普關稅政策陰霾籠罩下，新台幣匯率短期內難擺脫三十三字頭，若下周政策出爐，利空仍未散盡，不排除新台幣匯率近日將測試央行總裁楊金龍任內最低價，也就是今年一月十三日收盤價三十三點一一九元。

匯銀主管說，「新台幣匯率後市要看美國關稅政策實際實施狀況，如果股市持續下殺，新台幣匯率下周將有機會下探三十三點二、三十三點三元」。

台幣匯率 新台幣 關稅

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