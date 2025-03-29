中央銀行昨（28）日公布2024年12月國銀國家風險統計，依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為5,994億美元，季減110億美元，央行金檢處副處長謝人俊解釋，主因有二，一是主要貨幣對美元貶值，二是銀行資金拆存與投資等因素。其中，國銀對美曝險1,769億美元，連38季蟬聯國銀最大曝險國，並較前一季減少49億美元。

謝人俊解釋，美國仍是國銀最大曝險國，但觀察去年第4季，因市場憂心經濟前景具不確定性，業者放款、投資、生產決策都較為保守而減少，加上去年第4季對美國贖回基金，導致國銀對美曝險金額減少。

中國大陸為國銀第二大曝險國，去年底曝險金額469億美元，季減13億美元。

另一方面，國銀國家風險是以美元計算，因主要貨幣去年第4季對美元幾乎清一色貶值，其中，韓元兌美元重貶10.85%、澳幣貶值10.22%、日圓貶值8.87%，歐元下挫6.81%，人民幣匯率也貶值3.88%，折算美元後對外債權金額減少。

以直接交易對手交易基礎來看，國銀曝險前十大國家，依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、韓國及法國，合計4,432億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73%。

謝人俊表示，回顧2014年9月底，國銀對中國大陸曝險達645億美元、達到高峰，後被美國超車；經過十年後、2024年9月底，國銀對美曝險1,820億美元、創歷史新高。