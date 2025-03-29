中租股利連四年逾6元

中租控股（5871）昨（28）日董事會決議分派去年盈餘，每股配發6.3元股利，其中包含現金股息每股6.1元，股票股利0.2元，這已是中租控股連續第四年，總股利及現金股息達6元以上水準，股利配發率則是達到47.3%，為近七年新高。以中租控股昨天收盤價121.5元估算，現金股息殖利率高達約5.02%。

中租控股2024年全年稅後純益225.7億元，比前年衰退幅度擴大至10%，全年每股稅後純益（EPS）達13.3元，維持賺逾一個股本的水準。

昨天中租控股董事會決議每股股利6.3元，總股利與現金股息水準與獲利同步下滑，均低於去年，總股利為歷年第四高，現金股息為歷年第三高，股票股利則與去年持平。其中現金股息每股6.1元，比上年度創新高水準要略低0.4元，但仍與市場預期相當，換算現金股息殖利率則有超過5%水準，股票股利每股0.2元。

中租控股昨天董事會也決議甲種特別股股息為5.7億元不變，中租控股預定5月28日召開股東常會通過後配發。

中租控股股利政策考慮公司仍於成長的階段，發放率維持在40%左右，每年隨營運規畫微幅調整，以現金股息為主。中租控股昨天董事會決議去年盈餘分派股利配發，雖然股利水準低於去年，但總股利發放率為47.3%，則是高於上年度配發率44.2%，股利配發率創下近七年新高、歷史次高。

中租控股2024年全年營收首度突破千億大關創歷史新高，來到1,023億元，年增5%，但2024年稅後純益225.7億元則比前年衰退幅度擴大至10%，EPS為13.3元。中租控股獲利在近兩年均呈現衰退，與中國大陸疫後復甦低於預期，東協市場也經濟景氣恢復不一，使得延滯率、資產品質劣化，增加提列備抵、信用損失，以及升息侵蝕利潤空間等因素有關。