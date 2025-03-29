台幣探楊金龍任內低點

美國總統川普對等關稅將於4月2日實施，政策出爐時，台股正逢清明連假，熱錢避險情緒升溫、提前撤出，新台幣匯率盤中最低跌至33.198元、逾九年新低；午後在投信、出口商與中央銀行聯手拋匯下，新台幣匯率由貶翻升，終場小升0.6分，收33.097元，終結連四貶，總成交量擴大至19.665億美元。

展望後市，匯銀主管指出，川普關稅政策陰霾籠罩，新台幣匯率短期內難以擺脫33字頭，若下周利空仍未散盡，不排除測試央行總裁楊金龍任內最低價，也就是今年1月13日收盤價33.119元。

眼見新台幣匯率直直落，央行昨天加強盤中調節力道，試圖讓新台幣匯率貶勢變緩；匯銀主管說，「新台幣匯率後市，得看美國關稅政策實際狀況，如果股市持續下殺，新台幣匯率下周有機會下探33.2、33.3元。」美關稅政策出爐適逢清明連假，熱錢憂心應變不及提前賣股匯出，新台幣匯率下探逾九年來新低，但在央行進場調節下，逆轉翻升作收。