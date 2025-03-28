台資租賃業去年獲利慘兮兮 僅六家業者較2023年成長

在美中貿易戰、供應鏈移轉與經濟成長疲軟等多重利空衝擊下，25家台資租賃公司2024年獲利成績慘兮兮；根據業者提供的最新統計，目前僅六家、不到四分之一的台資租賃公司，2024年獲利較2023年成長，分別為華南租賃、台企銀租賃、裕隆汽車金融、新光租賃、台新租賃與上銀租賃。

金融圈主管表示，所謂「春江水暖鴨先知」，租賃公司獲利向來是中小企業的景氣風向球。從各家獲利結果來看，去年全年獲利衰退情況比往年更加嚴重，其中以台商為往來主體、比重較高者，逾放比相較較低，反之，陸資放款超過九成以上的台資租賃公司因逾放節節高升，導致虧損擴大。

業者指出，目前領航租賃與友成租賃兩家尚未公布去年獲利，其餘25家台資租賃公司，僅六家獲利較2024年成長，其中又以公股銀行轉投資的華南租賃、台企銀租賃分別年增58%與22%，表現最為優異。

華南租賃去年稅後賺進3,931萬元，年增58%；台企銀租賃稅後賺進4,465萬元，年增22%。裕隆汽車金融、新光租賃則是分別賺進1.97億元、年增7%，及6,658萬元、年增3%。台新租賃與上銀租賃，則是由前年的虧損轉為獲利。

金融圈高層指出，回顧前幾年，部分台資租賃公司為追逐高利差及擴大營業額，棄台商、改擁抱市場巨大的內資企業放款，歷經幾年好風光後，如今嚐到苦果。

不少台商前兩年因美中爆發貿易戰，改回台灣或跑到東南亞設廠，加上中國大陸疫後經濟復甦不如預期、2025年還有川普關稅政策磨刀霍霍，利空連環爆下，台資租賃公司逾放大增，部分租賃公司連忙與客戶洽談較寬鬆的還款條件，避免延滯案集中在年底、影響全年獲利，若將這些還款展延計入，呆帳恐將暴增，快則三個月、慢則ㄧ年，中國大陸倒帳問題就會浮上檯面。

金融圈主管還說，台資租賃業業務擴展不如預期，加上逾放大增，導致部分公司縮編、要求台幹返台，績效欠佳者甚至直接解職，年終獎金更因獲利欠佳而大幅縮水，這些公司的台幹未來也將面臨轉職、回台另覓工作等壓力。