央行出手、新台幣匯率貶轉升 匯銀：近期測試楊金龍任內最低價

美國總統川普對等關稅將於4月2日實施，由於政策出爐時，台股正逢清明連假，28日熱錢避險情緒升溫、提前大舉撤出，導致國內股匯盤中雙雙重挫，新台幣匯率盤中最低跌至33.198元、為逾九年新低；午後在投信、出口商與中央銀行聯手拋匯下，新台幣匯率由貶翻升，終場小升0.6分，收33.097元，終結連四貶，總成交量也擴大至19.665億美元。

展望後市，匯銀主管指出，在川普關稅政策陰霾籠罩下，新台幣匯率短期內難以擺脫33字頭，若下周政策出爐，利空仍未散盡，不排除新台幣匯率近日將測試央行總裁楊金龍任內最低價，也就是今年1月13日收盤價33.119元。

眼見新台幣匯率直直落，央行今天加強盤中調節力道，希望讓新台幣匯率的貶勢變得更加緩和；匯銀主管說，「新台幣匯率後市要看美國關稅政策實際實施狀況，如果股市持續下殺，新台幣匯率下周將有機會下探33.2、33.3元」。

關稅政策出爐後遇到清明連假，熱錢憂心應變不及、提前撤出台灣，台股重挫逾300點，新台幣匯率也下探逾九年來新低，但在央行進場調節下，逆轉翻升作收。央行統計顯示，過去一周，新台幣匯率累計貶值1.09角、貶幅為0.33%。

央行統計顯示，美元指數今天下跌0.25%，主要亞幣升貶互見，其中，主要貿易對手國貨幣韓元持平、星元貶值0.03%，日圓匯率升值0.1%，人民幣匯率上漲0.04%，新台幣匯率在央行調節下，微幅升值0.02%。