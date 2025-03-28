強攻AI 合庫定調今年AI優先行動方案「知識管理」

因應人工智慧（AI）強勢浪潮來襲，合作金庫銀行布局AI策略藍圖，基於組織的「AI就緒度分析」，由下而上的CoLAB（創新實驗室）跨部門創新種子成員和中階幹部，定義4大AI願景機會區塊和109項AI業務需求，共整合出42個應用提案，最後以使用者體驗、商業價值與執行度三個核心構面，評選出「知識管理」為今年度的AI優先行動方案。

為細緻化AI行動方案和擴展數位領導力布局， 28日合作金庫銀行由董事長林衍茂率領經營團隊成員，攜手以「AI知識管理」為核心主題，舉辦「AI工作坊」，賦能各核心主管前瞻性AI策略力，透過核心主管的參與，深化領導團隊的AI認知，建立「由上而下」的數位營運力。

本次工作坊由林衍茂親自主持與開場，強調AI技術在重塑金融產業格局中的關鍵地位，並闡述中長期的數位發展藍圖及展現擁抱科技變革的決心。隨後，透過核心主管們聚焦結合業務流程和「知識管理」的AI應用討論，建立使用「知識管理」AI技術的基礎和框架。總經理王淑芳亦期許各單位主管應立足於自身業務職責，在使用AI的同時、管理風險與落實執行，以產出創新的營運模式。

合作金庫銀行秉持「主動、靈活、創新」的精神，已經連續七年榮獲本國法人專利申請百大排名，當中有逾170件專利實際落地應用。在109年導入機器人流程自動化奠定全行業務數位化基礎，截至113年底累積節省逾4,000人天，全行將持續推動金融創新及數位金融服務。

合作金庫銀行表示未來將堅定貫徹「人才培育」與「技術創新」雙引擎的發展策略，透過多階段教育訓練和實作演練，培養具備AI應用能力的專業人才和領導團隊，積極應對經營環境的變革，將合作金庫銀行的數位發展推向嶄新的金融里程碑。