快訊

「不要回家」金秀賢調情未成年金賽綸對話曝 疑上高二後變冷淡

這款泡麵「減鈉25%」老饕搶囤貨 一票人嗨喊：湯頭可以喝光光

幾乎沒防震！曼谷強震高樓倒塌 在泰台人示警：訪泰前留意飯店1事

強攻AI 合庫定調今年AI優先行動方案「知識管理」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

因應人工智慧（AI）強勢浪潮來襲，合作金庫銀行布局AI策略藍圖，基於組織的「AI就緒度分析」，由下而上的CoLAB（創新實驗室）跨部門創新種子成員和中階幹部，定義4大AI願景機會區塊和109項AI業務需求，共整合出42個應用提案，最後以使用者體驗、商業價值與執行度三個核心構面，評選出「知識管理」為今年度的AI優先行動方案。

為細緻化AI行動方案和擴展數位領導力布局， 28日合作金庫銀行由董事長林衍茂率領經營團隊成員，攜手以「AI知識管理」為核心主題，舉辦「AI工作坊」，賦能各核心主管前瞻性AI策略力，透過核心主管的參與，深化領導團隊的AI認知，建立「由上而下」的數位營運力。

本次工作坊由林衍茂親自主持與開場，強調AI技術在重塑金融產業格局中的關鍵地位，並闡述中長期的數位發展藍圖及展現擁抱科技變革的決心。隨後，透過核心主管們聚焦結合業務流程和「知識管理」的AI應用討論，建立使用「知識管理」AI技術的基礎和框架。總經理王淑芳亦期許各單位主管應立足於自身業務職責，在使用AI的同時、管理風險與落實執行，以產出創新的營運模式。

合作金庫銀行秉持「主動、靈活、創新」的精神，已經連續七年榮獲本國法人專利申請百大排名，當中有逾170件專利實際落地應用。在109年導入機器人流程自動化奠定全行業務數位化基礎，截至113年底累積節省逾4,000人天，全行將持續推動金融創新及數位金融服務。

合作金庫銀行表示未來將堅定貫徹「人才培育」與「技術創新」雙引擎的發展策略，透過多階段教育訓練和實作演練，培養具備AI應用能力的專業人才和領導團隊，積極應對經營環境的變革，將合作金庫銀行的數位發展推向嶄新的金融里程碑。

AI 合作金庫

延伸閱讀

鼓勵青年投身國際志願服務 桃園申請計畫最高補助30萬

國泰金控 公司治理蟬聯特優

合庫響應公益減碳 去年減碳量相當2.43座大安森林公園

行動支付大升級 合作金庫銀行正式支援Apple Pay

相關新聞

新台幣盤中下探逾9年低點 尾盤貶轉升收33.097元

美國總統川普關稅政策反覆，加劇資本市場波動，台股今天下跌逾300點，新台幣盤中一度下探2016年3月以來低點，不過，在央...

永豐銀推出數位企業卡 公司費用申報核銷全面數位化

解決中小企業使用信用卡不便的痛點，Visa以消費多元支付和企業數位化金流概念，推出Visa企業速Pay解決方案，並與國內...

美國何時降息？滙豐私人銀行預期6月起每季降1碼

儘管關稅可能引發美國通貨膨脹疑慮，大幅降低降息的想像空間，但是滙豐銀行仍認為，美國聯準會今年可望降息三次，每次降息25個...

新台幣午盤貶8.1分 暫收33.184元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收33.184元，貶8.1分，成交金額7.55億美元

元大銀「天網 AI 模型」 獲「台灣最佳金融安全專案」首獎

國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌公布2025年度「The Asset Triple A Digita...

街口投信首獲金鑽獎肯定 將再接再厲為投資人及資產管理業創造雙贏

街口投信首獲金鑽獎肯定，街口六年到期新興市場債券基金獲得金鑽獎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。