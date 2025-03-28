永達保經2024新契約保費收入24億 保單繼續率97%

永達保經28日舉行業務表揚大會。邁向25周年的永達保險經紀人公司2024年業績、人力持續成長，期繳新契約保費收入達24億元、營業收入25.37億、業務代表計2,520人、13個月保單繼續率維持97%。在通膨及升息壓力、保險市場大變革之下仍完成佳績。

大會的高潮於榮譽晚宴抽出賓士、TOYOTA共三部汽車、筆電以及液晶電視。永達保經董事長吳文永表示，永達邁向25周年，一直專注於退休規劃與資產傳承市場，二十多年來不僅協助保戶完善退休生活、保全資產傳承以及風險管理，將保險發揮其最大核心價值。秉持創造「利他、共好」的制度與平台，以培育保險企業家為目標，提供多元報酬、多重獎勵以及優質培訓平台，打造兩岸事業版圖，讓業務代表有更大更多的發展舞台。

2020年啟動業務制度優化，從共享角度鼓勵業務主管擴大組織，提供增員及晉級獎勵，每增員一位符合獎勵標準者，即發放獎金，晉級獎勵最高達310萬元，執行至今已發放950萬元，希望吸引眾多優秀的人才加入永達。占地2千多坪永達新大樓是永達對未來藍圖的堅定承諾，成為保戶最信賴的公司、帶領夥伴超越顛峰。

永達保經為MDRT（百萬圓桌）重要推手，創立之初吳文永即大力推動MDRT，鼓勵業務代表以取得MDRT會員資格為目標。MDRT不僅是全球公認為人壽保險和金融服務業務的最高標準，達成MDRT同時也代表高收入的體現。永達MDRT累計人數達969位，終身會員（十屆以上）人數更高達112人，為保經業界之最。高比例的MDRT，在永達平均每2位業務代表，就有1位MDRT。為肯定業務代表的努力，永達更提供MDRT會員各式獎勵，包含：入會費、年會出席費、每達成5屆現金獎勵、榮譽外套、終身會員專屬辦公室、出書…等專屬榮耀。永達保經將會持續灌注MDRT的DNA，2026目標達成人數突破1,200人，推向永達MDRT高峰。