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輸銀與奧地利金融機構簽MOU 助台廠拓市場

中央社／ 台北28日電

輸出入銀行今天宣布與奧地利Erste Group Bank AG簽署合作備忘錄（MOU）。輸銀指出，雙方就交換商業訊息等互惠模式達成共識，將提升業務經營效能與客戶服務，輸銀相信此項合作將有助台灣廠商開拓歐洲市場。

輸銀今天透過新聞稿指出，為增進與奧地利ErsteGroup Bank AG合作關係，以促進雙邊經貿發展，雙方於3月27日簽署合作備忘錄，由輸銀總經理謝富華，與奧地利Erste Group Bank AG董事兼財務長杜爾夫勒（Stefan Doerfler）共同簽署，並由輸銀理事主席戴燈山見證簽約儀式。

輸銀表示，雙方就交換商業訊息與知識交流等互惠模式達成共識，將提升雙邊業務經營效能與客戶服務的競爭力，同時，輸銀相信此合作共識的建立，可加強雙方合作關係，並有助台灣廠商開拓歐洲市場。

奧地利Erste Group Bank AG成立於1819年，是奧地利第一家儲蓄銀行，總部設於首都維也納，為中東歐地區最大金融集團之一，於匈牙利、斯洛伐克、捷克、克羅埃西亞、塞爾維亞及羅馬尼亞等6個國家設有服務據點。

輸銀隸屬財政部，為百分之百國營專業政策性銀行，配合政府經貿政策，協助廠商拓展外銷市場，分擔貿易風險，促進台灣產業升級及經濟發展。

奧地利 羅馬尼亞

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