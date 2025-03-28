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緬甸強震 大型行庫緬甸泰國駐點人員報平安尚無災損

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

緬甸今天發生芮氏規模7.7的大地震，強震波及泰國曼谷，大型行庫緊急聯繫緬甸、泰國當地分支機構，包括兆豐銀、一銀、華銀、台企銀（2834）等，均表示當地人員一切平安，目前辦公場所也沒有受災損害狀況。

兆豐銀在緬甸設有仰光分行，另在泰國則是有子行，今天強震發生，兆豐銀總行海外業務處立刻聯繫兩地分、子行，確認沒有人員受傷，辦公處所目前也沒有因震災受損。一銀在緬甸仰光與泰國曼谷均設有代表人辦事處，也立刻聯繫確認兩地人員平安，華銀與台企銀緬甸仰光辦事處也都人員、行舍均平安沒事。

兆豐銀 泰國 緬甸

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