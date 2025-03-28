金管會同意上海商銀轉投資柬埔寨 AMK申請改制商銀

金管會28日發布新聞稿，同意上海商銀（5876）持有99.99%股權的子公司AMK Microfinance Institution Plc.(AMK)向柬埔寨主管機關申請改制為商業銀行。

金管會新聞稿指出，AMK是柬埔寨四家可吸收存款的微型金融機構之一，主要提供鄉村地區客戶及微型、小型企業存放款、匯款相關金融服務，目前於柬埔寨境內有營業據點147家，員工人數3,632人，服務客戶人數超過80萬人，營業據點涵蓋柬埔寨25個省份及城市。上海商銀申請AMK未來改制為商銀後，將可提升對單一客戶吸收存款及提供放款金額，並增加營業項目，有助AMK未來業務拓展，符合上海商銀自2018年投資AMK的目的及規畫，強化其對東南亞市場布局，並配合金管會新南向政策。

金管會表示，上海商銀海外據點有1家子行及4家分行，分別為香港子行、香港分行、新加坡分行、越南同奈分行、中國大陸無錫分行，另有4家代表人辦事處。包括上海商銀在內，目前計有6家本國銀行在柬埔寨設有分支機構，包括玉山銀及國泰世華銀等設有2家子行；一銀、兆豐銀及合庫銀等設有3家分行；上海商銀行設有1家代表人辦事處。另永豐商業銀行亦有轉投資柬埔寨Amret Plc.微型存款金融機構。