智匯雙環球競賽 第五、六屆聯合頒獎典禮台中盛大登場

智匯保經「智匯雙環球競賽第五屆、第六屆聯合頒獎典禮」在台中臻愛花園飯店盛大登場，今年業務人數已成長至近6,000人，創下智匯保經自成立以來最盛大的頒獎紀錄，現場更是座無虛席。眾多業界精英齊聚一堂，共同見證這場意義非凡的盛事。

智匯保經董事長王怡仁在致詞時深情地表示，這是全體智匯同仁的努力成果，並為能夠見證這一里程碑感到無比驕傲。他強調，這不僅僅是一場典禮，更是每位員工奮鬥精神的結晶，是智匯保經一路走來的堅定信念和不懈努力的見證。

此次活動，吸引許多保險業界的重量級人物參與，其中最為矚目的貴賓包括新光金控暨新光人壽董事長魏寶生、全球人壽總經理馬君碩、遠雄人壽總經理趙學欣、安達產物總經理曾增城及各大保險公司高階主管等，為典禮增添不少光彩。

各保險公司董事長及總經理，也在頒獎典禮現場為智匯保經頒發榮譽錦旗及獎盃，獎項包含「新光十冠王」、「全球十冠王」、「遠雄十冠王」、「安聯六冠王」等，代表保險公司對智匯保經2024年的業績表現給予最大肯定。

活動的開場，由智匯保經執行副總、副總級專業舞團的精彩表演揭開序幕，精湛的舞藝引爆現場，獲得了熱烈的掌聲與歡呼，也代表了智匯保經人才濟濟。此次更重金邀請到金曲獎-最佳重唱組合動力火車，及代表中華文化的九天民俗技藝團擔任表演嘉賓，整場盛會猶如保經屆奧斯卡。

智匯保經執行長林健裕在致詞中提到，智匯的成就離不開全體同仁堅持不懈的努力與公司的核心理念-「客戶好、同仁好、自己自然就會好」。他強調，成功的背後勢必得有扎實的基本功，並指出智匯保經能夠從無人知曉到廣為人知，關鍵就在於公司始終如一的態度以及完善的SOP，這些都成為企業發展的基石。

王怡仁的致詞更是振奮人心，他激勵全場與會者要堅持初心、保持內心的純淨，並相信信念將成就未來。他指出，不論過去如何，每一個人都能夠從今天開始找回初心、擁抱夢想，並且有機會創造屬於自己的輝煌。

王怡仁還展望未來，提出下一個公司的目標：「智匯保經將朝向8,000人規模邁進，未來無可限量！」

此次典禮最為矚目的獲獎者之一，業務總監謝秉呈，榮獲第五屆環球副會長及第六屆環球會長的兩項最高殊榮，謝秉呈的堅持與不放棄精神獲得全場讚揚，實至名歸。

第五屆環球競賽會長甘亦晟業務副總、第五屆第二副會長廖語熙業務總監、第六屆第一副會長陳庭敏行銷總監、第六屆第二副會長黃苑婷行銷總監，他們無論在業績表現還是組織經營上，均為全體智匯夥伴樹立了榜樣，並讓單位同仁備感自豪。