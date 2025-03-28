快訊

緬甸7.7強震釋放能量相當於921 專家：台灣恐觸發規模6以上地震

緬甸軍政府罕見對外求援 災區瓦城與首都奈比多進入「緊急狀態」

華南講堂正式揭幕 華南銀行助力台大培育未來人才

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行董事長陳芬蘭（左2）、副董事長林知延（左1）、台灣大學校長陳文章（右2）及教務長王泓仁（右1）共同蒞臨「華南講堂」揭牌儀式。圖/華南銀行提供
華南銀行董事長陳芬蘭（左2）、副董事長林知延（左1）、台灣大學校長陳文章（右2）及教務長王泓仁（右1）共同蒞臨「華南講堂」揭牌儀式。圖/華南銀行提供

華南銀行（2880）為落實社會共好、善盡企業社會責任，捐資力挺臺灣大學推動各項創新與延攬專才，於28日舉辦博雅教學館101大講堂冠名為「華南講堂」揭牌儀式，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭、華南銀行副董事長林知延均全程參與支持，台大校長陳文章、副校長丁詩同等師長亦回贈致謝獎牌表達感謝。

陳芬蘭表示，華南銀行與台大的緣分是從1968年台大校內設立服務台開始，至2003年正式成立台大分行，陪伴每一代的青年學子成長茁壯。

數十年來，華南銀行始終與台大一起努力、照顧學生，支持學術發展；包含捐資設置國際政經學院、企業法制創新研究中心及開設金融課程，提供「希望出航海外見習實習學生獎學金」補助學生出國拓展國際視野，鼓勵校園藝術文創發展，捐贈台大藝術季及編列經費提供學生社團使用，並於校內台大分行規劃多功能互動區，提供良好場所，讓師生舉辦各項活動。

華南銀行也關注生態永續，支持台大校園護樹計畫，讓校園內樹齡超過80年的市級保護樹木「琉球松」得到妥善照顧，煥發生機，為後代打造美好環境。

為協助社會穩定發展，華南銀行長年支持公益參與、藝術文創、知識推廣與體育發展；並透過舉辦論壇與研討會、發放獎助學金、提供實習機會與進行產學合作等方式關懷社會，除長期捐贈台灣金融服務業聯合總會教育公益基金，協助弱勢學子完成學業普及金融知識，華南銀行副董事長林知延亦擔任小善共益協會種子人才培訓計畫的企業導師，傳授青年學子們寶貴的經驗，培育學生正確的職場態度。

華南銀行深耕台灣超過100年，始終秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，善盡企業公民的角色與責任。未來也將持續與台大共同合作培育優秀人才，支持卓越學術研究發展，攜手打造青年學子更具競爭力的未來。

台大 華南銀行 董事長

延伸閱讀

突然從夏天變冬天 明天起至下周一溼答答

溼冷如冬！鋒面+冷空氣接力「北部下探12度」 吳德榮：明晚起雨區漸擴大

明轉濕涼！這天雨區擴大、溫度驟降剩14度 清明連假天氣曝光

外資賣超388億元 砍鴻海、台積電

相關新聞

永豐銀推出數位企業卡 公司費用申報核銷全面數位化

解決中小企業使用信用卡不便的痛點，Visa以消費多元支付和企業數位化金流概念，推出Visa企業速Pay解決方案，並與國內...

美國何時降息？滙豐私人銀行預期6月起每季降1碼

儘管關稅可能引發美國通貨膨脹疑慮，大幅降低降息的想像空間，但是滙豐銀行仍認為，美國聯準會今年可望降息三次，每次降息25個...

新台幣午盤貶8.1分 暫收33.184元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收33.184元，貶8.1分，成交金額7.55億美元

元大銀「天網 AI 模型」 獲「台灣最佳金融安全專案」首獎

國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌公布2025年度「The Asset Triple A Digita...

街口投信首獲金鑽獎肯定 將再接再厲為投資人及資產管理業創造雙贏

街口投信首獲金鑽獎肯定，街口六年到期新興市場債券基金獲得金鑽獎。

元大證券引領財富管理新紀元 榮獲《財訊》財富管理大調查八項殊榮

元大證券推動財富傳承，持續在2025年財訊財富管理大調查中一舉拿下證券業「最佳財富管理」、「最佳服務」、「最佳業務團隊」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。