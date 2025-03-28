華南講堂正式揭幕 華南銀行助力台大培育未來人才

華南銀行（2880）為落實社會共好、善盡企業社會責任，捐資力挺臺灣大學推動各項創新與延攬專才，於28日舉辦博雅教學館101大講堂冠名為「華南講堂」揭牌儀式，華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭、華南銀行副董事長林知延均全程參與支持，台大校長陳文章、副校長丁詩同等師長亦回贈致謝獎牌表達感謝。

陳芬蘭表示，華南銀行與台大的緣分是從1968年台大校內設立服務台開始，至2003年正式成立台大分行，陪伴每一代的青年學子成長茁壯。

數十年來，華南銀行始終與台大一起努力、照顧學生，支持學術發展；包含捐資設置國際政經學院、企業法制創新研究中心及開設金融課程，提供「希望出航海外見習實習學生獎學金」補助學生出國拓展國際視野，鼓勵校園藝術文創發展，捐贈台大藝術季及編列經費提供學生社團使用，並於校內台大分行規劃多功能互動區，提供良好場所，讓師生舉辦各項活動。

華南銀行也關注生態永續，支持台大校園護樹計畫，讓校園內樹齡超過80年的市級保護樹木「琉球松」得到妥善照顧，煥發生機，為後代打造美好環境。

為協助社會穩定發展，華南銀行長年支持公益參與、藝術文創、知識推廣與體育發展；並透過舉辦論壇與研討會、發放獎助學金、提供實習機會與進行產學合作等方式關懷社會，除長期捐贈台灣金融服務業聯合總會教育公益基金，協助弱勢學子完成學業普及金融知識，華南銀行副董事長林知延亦擔任小善共益協會種子人才培訓計畫的企業導師，傳授青年學子們寶貴的經驗，培育學生正確的職場態度。

華南銀行深耕台灣超過100年，始終秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，善盡企業公民的角色與責任。未來也將持續與台大共同合作培育優秀人才，支持卓越學術研究發展，攜手打造青年學子更具競爭力的未來。