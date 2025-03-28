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永達保經2024年首年保費達24億元 保單繼續率97%

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
永達保經今日舉行年度業務表揚大會。圖／永達保險經紀人公司提供
永達保經今日舉行年度業務表揚大會。圖／永達保險經紀人公司提供

永達保險經紀人公司今日公布2024年期繳新契約保費收入達新台幣24億元，營業收入25.37億，業務代表總計2520人，連續13個月保單繼續率維持97%。

永達保經今日舉行年度業務表揚大會，永達保經董事長吳文永表示，面對通膨及升息壓力，以及保險市場的變革，永達仍維持穩健成長；公司於2020年啟動業務制度優化，鼓勵業務主管擴大組織，提供增員及晉級獎勵，截至目前已發放獎金950萬元，以吸引更多人才加入。

此外，永達保經表示，公司積極培育業務代表取得MDRT（百萬圓桌）會員資格，該資格被視為國際壽險及財務服務業務的高標準，截至2024年，永達保經累計969位MDRT會員，其中終身會員（達成十屆以上）112人，公司設定2026年目標，期望MDRT會員人數突破1200人。

除業務發展外，永達保經也積極投入公益，永達保經表示，過去成立永達社福基金會，累計捐助金額超過5.2億元，公司長期贊助台北市輪椅網球推廣協會，支持身障者運動平權，2024年更發起「公益月」活動，鼓勵業務單位參與公益行動，擴大社會影響力。

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