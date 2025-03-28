凱基銀行獲《財訊》財富管理銀行兩大獎項肯定

凱基金控（2883）旗下凱基銀行積極推動公平待客，秉持「以客戶為中心」的企業理念，不僅以專業、貼心金融服務滿足客戶的需求，更透過數位創新，以行動理專的概念打造凱基銀行行動銀行APP，客戶透過手機便可即時申購基金、債券、外國股票、ETF等商品，輕鬆快速參與全球投資市場，因而榮獲《財訊》2025財富管理大獎的「最佳數位金融」。此外，面對社會高齡化趨勢，凱基銀行針對 客戶財富管理、資產傳承、退休規劃需求提供專業的建議及產品規劃，獲得「本國銀行創新信託服務」肯定。

凱基銀行結合金控旗下人壽、證券、投信團隊，打造一站式財富管理服務，提供涵蓋保險、境內外基金、ETF與股票、海外債券、結構型商品、股權衍生性商品、授信業務等完整金融理財產品。因應高資產客戶逐年增加，凱基銀行協助客戶從個人、企業、家庭，包含資產增值、家族傳承、企業接班、治理與永續等財富管理規劃核心議題，推出專業及客製化的商品與理財建議。同時，凱基銀行透過關係企業「中華開發資本」全球的佈局和卓越的專業團隊為高資產客戶推薦海內外前瞻、創新的投資機會，客戶只需與凱基銀行合作，就能享受在單一機構實踐多元財管需求的便利。

凱基銀行紮根3D理財，提供720度全方位財富管理服務，打造Dependable可靠的理財團隊，讓專業的人提供理財諮詢服務；提供Diversified完整的解決方案，滿足客戶多元財務需求與目標；透過Digital數位協作，提升資產配置的流程服務效率。此外，除了360度水平面由客戶自身出發，滿足不同人生階段的理財規劃服務，更進一步延伸至垂直面360度由客戶家族出發，協助全資產盤點的傳承規劃服務。

除此之外，凱基銀行致力提供優質的客戶體驗，從客戶需求出發，將凱基銀行行動銀行APP打造成為客戶的行動理專。不僅在行動APP操作介面上，以視覺化、圖形化設計，方便客戶更直覺地選取投資標的，快速掌握資產配置，更持續推出智慧鎖利、設定匯率到價、基金到價、停損停利通知等數位理財功能，並提供每日、每週投資市場報告，幫助客戶零時差掌握投資市場動態。客戶亦可透過手機即時申購基金、債券、外國股票、ETF等商品，輕鬆快速參與全球投資市場，成為客戶財富管理的神隊友。

為滿足退休及高齡客戶多樣化的理財需求，凱基銀行不僅積極鼓勵員工取得「高齡金融規劃顧問師」，從資產配置、風險規劃搭配信託專業，在專業上滿足客戶的理財需求。同時，創新推出「託付幸福─安養信託」，以安養信託為基礎，協助客戶進行長期與退休財務規劃及資產管理，透過信託契約預先安排退休養老、子女照顧、身心障礙養護等規劃，達到定期撥付生活、醫療、安養機構、看護等費用，實現樂齡生活。

凱基銀行持續以「客戶為中心」，以全客群、全通路、全產品三策略推動財富管理服務，更以客戶體驗為核心，積極優化各項作業流程，並實踐公平待客的社會責任，提供客戶更有溫度及更有感的金融服務體驗。