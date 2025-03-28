企業金流數位化 永豐數位企業卡申報核銷省時30%

近年台灣許多中小企業希望從金流上推動數位轉型，永豐銀行今日推出數位企業卡 ，結合鼎新數智ERP 系統整合。永豐銀行表示，數位企業卡提供企業更便利的支付解決方案，由公司自行設定額度及交易期間，加上鼎新ERP系統自動導入核銷流程，節省30%作業時間。

永豐銀行與鼎新數智今天共同舉辦記者會，永豐銀行指出，申辦數位企業卡數位化，可以優化前端（員工對外採購額度控管）到後端（費用申報核銷）的流程，公司能夠自行設定額度及交易期間且發行虛擬卡，避免實體卡在停、發卡及額度等細項設定辦理繁瑣，加上串接鼎新ERP系統，自動導入核銷流程，節省逾30%作業時間。

永豐銀行表示，數位企業卡具備客製化、交易控管與簡化流程等三大特點。依需求生成虛擬卡後，員工即可於實體或線上交易，適合從差旅到採購等多元用途，企業則可即時掌握交易資訊並控管費用與風險，避免除員工代墊等困擾，同時串接鼎新ERP以核銷費用並分析數據，提升財務管理效率。

永豐銀行與鼎新合作簽約，希望運用AI人工智慧優化ERP流程，除以自動化金流提升經營效率外，也聚焦企業淨零轉型需求。鼎新推出「碳總管」平台結合AI創新技術蒐集數據以提供減碳建議；永豐銀行則透過企業提供的資料，加速評估企業規劃購置低碳化設備、綠能融資等需求。