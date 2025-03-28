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永豐銀攜手鼎新數智 AI結合ESG助企業減碳轉型

中央社／ 台北28日電

永豐銀法人金融處長廖嘉禾今天表示，與鼎新數智合作，將人工智慧（AI）結合ESG，協助企業戶減碳淨零轉型；當企業向銀行申請永續貸款時，也能更透明精準掌握碳排相關數據。

永豐銀今天攜手鼎新數智以ESG與AI為題共簽合作，將運用人工智慧（AI）優化企業資源規劃（ERP）流程，以自動化金流提升經營效率外，也聚焦企業淨零轉型需求。

廖嘉禾分享，ESG（環境保護、社會責任及公司治理）對企業是挑戰、也是外部成本。永豐銀除提供在永續方面優惠利率的融資服務外，還有「碳總管平台」，讓企業知道碳熱點，進一步減少排碳，也攜手專家給予企業節碳建議。他補充，永豐銀在太陽光電的融資以及綠電交易信託平台，都可協助企業採購合適綠電。

鼎新數智副總裁梅祥雲則表示，企業邁向ESG是必要的投資，企業要「知控減」，也就是先知道碳排放來源，再去控制並改善，最後達到降低碳排。雖然企業對ESG的投資拉長，但可以降低碳排，更具競爭力、更賺錢。

永豐銀說明，與鼎新簽約的合作案，將運用AI優化ERP流程，鼎新推出的碳總管平台結合AI創新技術，蒐集數據並提供減碳建議；永豐銀則透過企業提供的資料，加速評估企業規劃購置低碳化設備或綠能融資等需求。

廖嘉禾會後接受媒體聯訪時說明，企業相關碳數據服務是由鼎新提供，當客戶與永豐銀來往申請永續融資時，銀行就可透過碳總管平台評估企業是否達成相關永續KPI，透過AI讓數據更透明。

鼎新數智補充，當企業數位化流程加入碳盤查和相關監控後，結合碳總管平台能做到即時揭露與異常預警，透過AI輔助蒐集較難取得的範疇三數據。

碳排會依不同類別或來源分成3個範疇。範疇一是直接排放、範疇二是間接排放，指企業或組織從外部購買的能源所產生的排放。範疇三是其他間接排放，指企業或組織活動所帶來的其他間接排放。

AI ESG 永豐銀

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