合庫銀全面加強預警帳戶控管 開戶必要時實地訪查

合庫銀行為宣示全行打詐決心及行動，加強高風險帳戶控管，本月由總經理召開全行打詐會議，以「事前預防」、「事中審查」、「事後監控」三大面向積極管控高風險帳戶，辨識可疑帳戶態樣，提升由系統輔助控管，加強防詐力道；並擬強化行內聯防通報機制，針對臨櫃異常態樣或高風險帳戶，將資訊分享至所有分行提醒防範，加強防堵詐騙；同時精進開戶審查機制，於必要時辦理實地訪查，以杜絕不法帳戶及人頭帳戶。

此外，合庫銀行導入AI科技防詐，與金融同業合作「鷹眼識詐聯盟」聯合學習專案，運用AI技術識別風險帳戶，提前攔阻詐騙金流；並規劃導入「金融業簡訊專用編碼」，防止客戶遭不實訊息誤導；另民眾申請網路銀行、金融卡及電話語音服務等約定轉帳，除本行本人之帳戶外，延後至次二日生效，且配合財金公司灰名單機制，就轉入約定達一定次數以上之帳號，主動關懷提醒客戶注意，就網路銀行（含行動網銀）約定轉入帳號組數予以限制，提升民眾對詐騙的警覺，降低犯罪集團得逞機率，多管齊下防堵詐騙，共同守護民眾財產安全。

合庫銀行將持續深化與警方及各界合作，因應變化滾動式調整防詐措施，擴大行員防詐教育訓練，透過實境演練或相關案例強化第一線攔阻成效，亦不定期於官網、ATM及社群媒體發布最新防詐資訊，提醒民眾慎防詐騙。

合庫銀行呼籲，如民眾接獲可疑來電或投資邀約，應保持警覺，立即撥打165反詐騙專線或聯繫合庫銀行客服查證，遠離詐騙陷阱。