百萬神卡台新@GoGo卡慶生日 加碼繳稅、加油同享6%

百萬神卡台新@GoGo卡歡慶生日月，台新銀行除了祭出超狂優惠，新戶綁定6大行動支付享最高30%回饋外，4月再加碼新增中油券、以及超商繳牌稅同享6%兩大優惠，讓卡友繳牌照稅、所得稅也能聰明賺點。

掌握接下來報稅高峰期，台新銀行特別加碼在超商繳稅也能賺回饋，卡友可透過7-ELEVEN、全家便利商店，在4月繳納牌照稅、5月房屋稅與綜合所得稅，只要當月於Richart Life APP領取生日加碼優惠券，刷@GoGo卡即可獲得6%回饋，每月最高回饋200點台新Point（信用卡）。

2025年4月1日至5月31日，於全台中油直營站使用@GoGo卡加油，並領取優惠券，同享6%回饋，每月最高回饋200點台新Point（信用卡），油價波動時也能用高回饋省荷包。

除了4月全新加碼，@GoGo卡於5月底前推出兩大活動，新戶和卡友都能輕鬆參與。活動一、新戶透過指定連結申辦@GoGo卡，核卡90天內於Apple Pay、Google 錢包、Samsung Pay、街口支付、台新Pay、skm pay 6大支付工具綁定消費，可享最高20%回饋，最多可獲得2,000點；活動二、超過100萬黑狗卡友只要月月透過Richart Life APP 領券，在中油直營站（4月新增）、新光三越、全聯、兩大超商（7-ELEVEN、全家）、兩大外送（Uber Eats、foodpanda）、9大網購（蝦皮、momo、PChome、酷澎等）消費，最高可再享10%回饋，領券不限量，人人有獎。

台新為回饋卡友，公開刷卡Combo小撇步，新戶透過skm pay綁定@GoGo卡，在新光三越消費可享最高30%回饋。