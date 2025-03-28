永豐銀推出數位企業卡 公司費用申報核銷全面數位化

解決中小企業使用信用卡不便的痛點，Visa以消費多元支付和企業數位化金流概念，推出Visa企業速Pay解決方案，並與國內多家銀行合作，永豐銀行28日推出「數位企業卡 」，並領先市場與鼎新數智ERP系統整合，攜手提供企業全新支付解決方案。

永豐銀行數位企業卡從前端—員工對外採購額度控管到後端—費用申報核銷，全面導入數位化，以創新思維協助企業提升經營效率。

永豐銀行表示，數位企業卡可自行設定額度及交易期間且發行虛擬卡，便利採購作業，同時串接鼎新ERP系統，自動導入核銷流程，節省逾30%作業時間，協助中小企業（SME；Small & Medium Enterprises）降低成本，同步推動數位及淨零轉型。

調查指出，企業數位轉型的主要目的即為提升作業效率 。永豐銀行表示，數位企業卡具備客製化、交易控管與簡化流程等三大特點。依需求生成虛擬卡後，員工即可於實體或線上交易，適合從差旅到採購等多元用途，企業則可即時掌握交易資訊並控管費用與風險，亦免除員工代墊等困擾，同時，可串接鼎新ERP以核銷費用並分析數據，提升財務管理效率。