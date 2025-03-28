永豐銀發「企業卡」高效金流提升中小企業經營效率

永豐銀行於28日推出「數位企業卡」，並領先市場與鼎新數智ERP系統整合，攜手提供全新支付解決方案。從前端—員工對外採購額度控管到後端—費用申報核銷，全面導入數位化，以創新思維協助企業提升經營效率；永豐銀行表示，數位企業卡可自行設定額度及交易期間且發行虛擬卡，便利採購作業，同時串接鼎新ERP系統，自動導入核銷流程，節省逾30%作業時間，協助中小企業（SME；Small & Medium Enterprises）降低成本，同步推動數位及淨零轉型。

調查指出，企業數位轉型的主要目的即為提升作業效率；永豐銀行表示，數位企業卡具備客製化、交易控管與簡化流程等三大特點。依需求生成虛擬卡後，員工即可於實體或線上交易，適合從差旅到採購等多元用途，企業則可即時掌握交易資訊並控管費用與風險，亦免除員工代墊等困擾，同時可串接鼎新ERP以核銷費用並分析數據，提升財務管理效率。

永豐銀行今日亦與鼎新合作簽約，齊力運用AI（人工智慧）優化ERP流程，除以自動化金流提升經營效率外，亦聚焦企業淨零轉型需求。鼎新旗下推出「碳總管」平台結合AI創新技術蒐集數據以提供減碳建議；永豐銀行則透過企業提供的資料，加速評估企業規劃購置低碳化設備、綠能融資等需求。