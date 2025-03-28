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4月台股期指跌368點

中央社／ 台北28日電

台北股市今天終場跌348.87點，收21602.89點。4月台指期以21603點作收，下跌368點，與現貨相較，正價差0.11點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨21971點、5月期貨21998點。

台股今天終場跌348.87點，收21602.89點，成交金額新台幣3144.2億元。

4月台指期貨以21603點作收，跌368點，成交7萬9328口；5月期貨以21625點作收，跌373點，成交869口。實際收盤價格以期交所公告為準。

台指期 台灣期貨交易所

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