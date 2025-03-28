4月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌348.87點，收21602.89點。4月電子期收1162.3點，下跌22.1點，逆價差1.15點；4月金融期收2133點，下跌22.2點，正價差2.62點。
4月電子期以1162.3點作收，下跌22.1點，成交508口。5月電子期以1160.15點作收，下跌24.2點，成交1口。
電子現貨以1163.45點作收，下跌18.34點；4月電子期貨與現貨相較，逆價差1.15點。
4月金融期以2133點作收，下跌22.2點，成交376口。5月金融期以2135點作收，下跌20點，成交6口。
金融現貨以2130.38點作收，下跌24.8點；4月金融期貨與現貨相較，正價差2.62點。實際收盤價以期交所公告為準。
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