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美國何時降息？滙豐私人銀行預期6月起每季降1碼

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
儘管關稅引發通膨疑慮，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（又）表示，預期美國今年仍會降息三次。圖／聯合報系資料照片
儘管關稅引發通膨疑慮，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（又）表示，預期美國今年仍會降息三次。圖／聯合報系資料照片

儘管關稅可能引發美國通貨膨脹疑慮，大幅降低降息的想像空間，但是滙豐銀行仍認為，美國聯準會今年可望降息三次，每次降息25個基本點。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，儘管關稅帶來物價上漲的隱憂，但同時也會影響民眾消費以及企業投資的信心。

另一方面，滙豐調降美國今年經濟成長率預期，從原先的2.2%，降至1.9%；同時，滙豐預計到2025年底，美國失業率將上升至4.6%。

范卓雲表示，綜合以上，預期將促使聯準會在今年6月、9月及12月分別降息25個基點。

滙豐預期關稅將促使美國與世界其他地區的成長差距縮小，因此將看漲的美元觀點下調至中性，並且將歐元的觀點從看跌上調至中性，以反映歐元區成長前景的改善。

范卓雲指出，美股市場過去2年表現強勁，許多投資人仍然大幅偏高比重配置美國股票，但滙豐預計在今年第二季資金將繼續從美國股市進一步輪轉至其他市場。

她表示，在全球股票的中性配置中，我們繼續看好全球人工智慧創新的結構性成長機會，並透過對中國大陸、日本、印度、新加坡和阿聯酋持偏高比重以擴展美股以外的配置。也建議增持黃金、偏好中長期優質債券以對沖美國開徵對等關稅的尾部風險。

美國聯準會 關稅 降息

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