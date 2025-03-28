元大銀「天網 AI 模型」 獲「台灣最佳金融安全專案」首獎

國際指標性財經媒體《The Asset》（財資）雜誌公布2025年度「The Asset Triple A Digital Awards」得獎名單，元大銀行「天網AI模型」勇奪「台灣最佳金融安全專案」首獎肯定。

元大銀行重視客戶權益，積極運用創新科技於防詐作業上，不僅榮獲《The Asset》財資雜誌的肯定，也已獲得國內專業財金媒體《財訊》2024財訊金融獎「智能創新應用獎（優質獎）」殊榮，以及第21屆國家品牌玉山獎「最佳產品類」大獎、第十二屆台灣傑出金融業務菁業獎「最佳風險管理獎」等多項大獎。

元大銀行自行開發「天網AI模型」，具備「多變數綜合判斷、提前偵測、大數據反饋學習」等功能，自2024年1月正式啟用至今，異常帳戶的識別效率與精準度均大幅提升，已經能做到平均提前20天偵測出約六成的警示帳戶，減降近七成的詐騙洗錢金流。刑事警察局統計國銀警示帳戶成長趨勢及預先控管率，元大銀行表現均相當幅度優於同業平均，防詐成效受到刑事警察局肯定。

元大銀行持續構建「多維度AI阻詐模組」，運用大數據分析外籍移工警示帳戶的行為，透過天網AI模型及專家 rule-based雙軌交叉偵測異常金流，並對可疑帳戶進行相關控管措施，已大幅阻絕詐團利用外籍移工人頭帳戶進行詐騙或洗錢。

另外，元大銀行「布建全方位行內外聯防機制」，除協同警察局共同阻詐及與各銀行之間的照會外，並強化銀行內部各分行的溝通聯繫機制，一旦發現客戶遭詐騙等異常訊息，即於系統上進行標註，因此不論客戶於元大銀行任一分行進行交易，分行人員均能及時警覺、掌握資訊並加強關懷，以避免客戶二次受害、守護客戶財產。

元大銀行仍將持續加強行員教育訓練、做好臨櫃關懷提問，並將推動緊急聯絡人制度以加強守護弱勢族群的資產、建置久未往來帳戶的適度管控措施及提供客戶可依使用需求自行設定控管存款及信用卡高風險交易功能等措施，以「組建整體性之交易前/中/後反詐防護網」，期能打造元大銀行成為「交易安全、客戶安心」的堡壘。