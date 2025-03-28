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街口投信首獲金鑽獎肯定 將再接再厲為投資人及資產管理業創造雙贏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
街口投信總經理王皓正表示，街口六年到期新興市場債券基金獲得金鑽獎，也入圍ETF基金獎。街口投信也將再接再厲，在金管會擘劃亞洲資產管理中心帶領下，為投資人及資產管理業創造雙贏。（街口投信/提供）
街口投信總經理王皓正表示，街口六年到期新興市場債券基金獲得金鑽獎，也入圍ETF基金獎。街口投信也將再接再厲，在金管會擘劃亞洲資產管理中心帶領下，為投資人及資產管理業創造雙贏。（街口投信/提供）

街口投信首獲金鑽獎肯定，街口六年到期新興市場債券基金獲得金鑽獎。

投信投顧業界備受矚目的第28屆金鑽獎於3月27日公布獲獎名單並舉辦頒獎典禮，街口投信總經理王皓正表示，謝謝台北金融研究發展基金會舉辦這個評選活動，讓資產管理公司的努力能被看見。

街口投信是一間小而美的公司，市場對街口投信的印象，主要以原物料相關的產品為主，但街口投信持續默默耕耘債券相關的產品。

王皓正表示，2025年很榮幸街口六年到期新興市場債券基金獲得金鑽獎，海外基金獎-環球新興市場債券基金三年期獎，這檔基金成立前，投研團隊就已根據未來的經濟情勢，做過不同的推估來做最佳配置，排除風險較高的區域，包括排除俄羅斯等區域，另外根據避險成本高低來做動態調整，這次獲獎，實至名歸。

街口投信同時也入圍ETF基金獎，王皓正再次謝謝主辦單位對街口投信的肯定。街口投信也將再接再厲，在金管會擘劃亞洲資產管理中心帶領下，為投資人及資產管理業創造雙贏。

債券 投信 新興市場

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