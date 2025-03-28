瑞銀歐元非投資等級債券基金 榮獲2025年傑出基金金鑽獎肯定

瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)日榮獲2025年傑出基金金鑽獎中的非投資等級債券海外基金獎，這殊榮突顯其在債券投資領域的卓越表現。這獎項不僅彰顯基金的優異，還反映歐元非投資等級債券市場的潛力和投資價值。

瑞銀投信債券基金經理人鍾君長表示，瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元) 具有三大特色：首先，它是國內規模最大的歐元非投資等級債券基金之一，截至2025年2月底，基金規模已達22.3億歐元。這一龐大的基金規模顯示投資者對瑞銀投資團隊的信任。該基金在台灣核備的歐元高收益債中，是成立時間最長。這意味著該基金經歷多個市場周期考驗，積累豐富的投資經驗和穩定的表現，投資者可以對其長期的投資價值充滿信心。

此外，該基金提供多元幣別的配息選擇，滿足不同投資人的需求。目前有歐元原幣、美元避險、英鎊避險、澳幣避險、日圓避險等五種幣別的配息選擇，充分滿足不同投資人的風險偏好和收益需求。

鍾君長指出，投資策略主要加碼布局地產建築、銀行與保險業等金融債，並減碼汽車和電信業債券。這一策略調整反映基金對於市場趨勢和行業前景的深刻洞察。未來，歐洲央行持續降息將為債市帶來利多，並支持整體經濟成長。而烏克蘭戰爭帶來的和平曙光，將有助於歐洲貿易的復甦，企業將迎來更多的成長機會。

鍾君長指出，歐元非投資等級債券市場已成為債市投資主流。第一，債市規模的成長和多元的產業組成使其具備吸引力，截至2025年2月底，歐元非投資等級債券市場的規模已達3,752億歐元，隨著市場的擴展，投資者能夠在不同產業中找到更多元化的投資標的，從而降低投資風險，提升回報。

第二，歐元非投資等級債券市場整體的信評體質較為強健，這也是市場吸引力所在，相較於美國與亞洲的非投資等級債市，歐元非投資等級債券市場擁有最多較高信評的BB級債，截至2025年2月底，這類BB級債券占比約70%，這意味著歐元非投資等級債券市場中的債務違約風險相對較低。

第三，歐元非投資等級債券市場具有防禦性產業的特色，這一特點創造中長期更低的違約率環境，在經濟不確定性增加的情況下，防禦性產業如銀行保險、醫療保健和基礎設施等，在經濟低迷時期仍能維持穩定的現金流，從而降低違約風險。這使得歐元非投資等級債券市場在不確定的經濟環境中更具吸引力。

鍾君長總結,瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金憑藉其卓越的表現和獨特的市場地位，成功獲得2025年傑出基金金鑽獎，這一榮譽不僅彰顯基金的實力，也反映歐元非投資等級債券市場的巨大潛力和投資價值。隨著歐洲央行的政策支持和市場環境的改善，該基金有望在未來繼續為投資者創造豐厚的回報。