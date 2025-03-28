元大證券引領財富管理新紀元 榮獲《財訊》財富管理大調查八項殊榮

元大證券推動財富傳承，持續在2025年財訊財富管理大調查中一舉拿下證券業「最佳財富管理」、「最佳服務」、「最佳業務團隊」、「最佳財富增值」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」、「最佳數位智能系統」及「金融服務創新」等八項殊榮，持續蟬聯佳績為國內券商推動財富管理並擴大專業服務領域展開新扉頁。

元大證券秉持「以誠為本，以心待客」的核心理念，除協助客戶多樣化的金融商品及適切資產配置建議外，更重視為客戶監測市場風險，帶領客戶以穩健沉著的步伐，持之以恆的累積財富。

隨著科技進步與數位財管服務的崛起，元大證券積極推動智能化金融創新，透過數位平台提升投資效率，為客戶打造更精準與便捷的財富管理體驗。2024年，元大證券推出智慧投資與數位服務，滿足不同投資族群的需求，進一步強化專業金融服務的廣度與深度。

在ETF市場發展上，元大證券不斷強化多元投資策略，提升市場流動性，並推動智能配置工具，讓投資人輕鬆掌握全球市場機會。未來，元大證券將持續以「科技驅動金融創新」、「全球化布局掌握資產機會」及「高端客戶精準化服務」三大核心策略，協助客戶在瞬息萬變的市場實現財富增值，創造安心便利的投資環境，引領財富管理新世代。

另外，透過專業評鑑機構獎項的肯定，證明元大證券在數位金融服務的創新，領先業界。以「投資先生APP」為例，投資先生App持續優化用戶體驗，推出多項智能化功能，包括智能決策（意指：幫助用戶更快做出決策）、即時推送（意指：使用戶不會錯過市場資訊）、多維度篩選（意指：讓用戶選股更加精準）及智能交易系統（意指：提升投資效率，讓用戶輕鬆掌握市場動態）。

此外，「智能條件單」功能提供用戶設定交易目標，當價格達到設定條件時自動執行交易，精準掌握投資機會，提高交易成功率。同時，投資先生 App 結合 AI 技術和 Fast-ID 身分驗證系統，為用戶提供更安全、便捷的投資環境。全新優化的介面設計，讓投資變得更簡單、高效率使操作更流暢，在競爭激烈的市場中掌握先機。

元大證券積極響應聯合國2050年淨零碳排目標，將ESG（環境、社會與公司治理）理念融入營運方針，推動綠色金融，發展永續商品與服務，為投資人提供更多元的金融選擇。公司致力於支持低碳經濟與金融創新，並實踐聯合國永續發展目標（SDGs），包括包含「SDG 9工業創新與基礎建設」、「SDG 12責任生產與消費」及「SDG 13氣候行動」。

為深化企業永續發展，元大證券積極落實節能減碳，優化數位金融平台，並將環境與社會風險評估納入投資決策，提升投資透明度。公司亦投入公益行動，關懷經濟弱勢族群，推動兒童與青少年扶助、法治教育及醫療資源提升，攜手社會各界共創可持續發展的金融生態體系。