永豐金證「第三屆程式實盤模擬交易競賽」 逾千人參賽

量化交易快速吸引投資注目。永豐金證券舉辦「第三屆程式實盤模擬交易競賽」，高達1,089位參賽者報名，賽程自3月1日至3月31日為期一個月，14日進行期中成績結算，暫居第一名的績效達43.45%，大幅優於同期大盤表現。

永豐金證券表示，參賽者需自行設計程式自動交易，充分展現量化交易在市場地位升溫及紀律成果。最終成績結算時間為3月31日，將於4月1日「第七屆41AI日全智動交易論壇」進行頒獎。

永豐金證券連續第三年舉辦「程式實盤模擬交易競賽」，交易標的為台股現貨，參賽者需自行開發當沖或波段策略、設計程式自動交易，十分考驗參賽者的策略邏輯與技術能力。三年來賽事規模迅速擴大，從首屆的40支隊伍，到今年已躍升逾千人報名，參賽者背景多元，不僅有學生族群，更吸引各行各業的交易高手踴躍參與。

「程式實盤模擬交易競賽」上週進行期中成績結算，永豐金證券指出，受到美國關稅與晶片法案等利空因素影響，台股走疲，至3月14日期中結算時，跌幅4.7%。在盤面低迷的情況下，部分參賽者不僅繳出優於大盤的表現，暫居王座的績效更高達43.45%，第二名與第三名也有30%以上的報酬表現，展現優異的程式交易操盤能力。

本次競賽的參賽者實動率約二成，並非所有選手都有執行交易。永豐金證券分析，原因可能是參賽者的交易策略尚未觸發訊號，以期中結算日的實動參賽者計算，平均績效為-3.3%，

正報酬比例為23%，負報酬比例為77%，顯示能夠在市場獲利的還是少數人。觀察競賽排名靠前的選手，多有使用融資的方式放大獲利。

永豐金證券「第七屆41AI日全智動交易論壇」訂於2025年4月1日於台大集思會議中心舉行，主題聚焦自動交易技術、量化策略與高頻交易的最新發展，現場設有金融科技主題展供與會者參觀互動。活動持續開放報名中。